Арменската Епархия има нужда от държавна защита, не от пристрастни политически активности

Във връзка с публикуваната позиция на вицепремиера Атанас Зафиров, изразяваща готовността му да се намеси „в споровете на арменската църква в България", Епархийският съвет на Арменската Апостолическа Света Църква /ААСЦ/ в България призовава представителите на властта към отговорно и обективно говорене, отношение и поведение спрямо процесите и живота на арменците в Арменската диаспора и Епархия в страната. Смятаме, че това е възможно само при познаване на фактите, позициите и аргументите на всички страни при наличен спор.

Факт е, че в арменската православна общност е налице конфликт, заради който е възпрепятствано трайно свещенослужението в нашите храмове. Епархийският съвет на Арменската Апостолическа Света Църква в България, като единствен легитимен представителен орган на Епархията, повече от 8 години активно търси трайно решаване на проблема и излизане от кризата, включително със съдействието на компетентните държавни органи в Република България. Проблемът винаги поставяме коректно и с документи до всяка институция. Хронологията на събитията, довели до конфликтната ситуация, ведно с искане за подкрепа от страна на държавата, сме изпратили до всички държавни институции, включително до съответните държавни агенции, ангажирани с обезпечаване на сигурността в Република България, и до народните представители. Готови сме да отговорим на всеки въпрос, ако правителството, в което г-н Зафиров е назначен да заема поста вицепремиер, прояви интерес и заяви реална готовност да съдейства за разрешаването на проблемите, касаещи арменците, като неразделна част от населението на Република България и Висшия клир на Арменската Църква в Армения.

Заявената решителност от страна на вицепремиера Зафиров за намеса в „споровете на арменската църква в България" приемаме като декларирана готовност да се запознае с неговата същина, генезис и точни параметри, преди да изрази финално становище от високата си държавна позиция. Разчитаме ангажиментът му да е именно такъв и да не бъде допуснат субективен подход, какъвто на този етап не изключва снимката на г-н Зафиров с епископ Датев Агопян и бившия председател на ЕС на ААСЦ г-н Рупен Крикорян, чийто мандат приключи още в далечната 2014 г. с констатации за множество неправомерни разпоредителни действия с финансови средства на Епархията ни. На първо място трябва да се отбележи изказването на епископ Агопян по повод „функционирането на Арменската църква у нас, свързани с нейния Епархийски съвет" като се направи едно уточнение: Епархийският съвет е избран от върховния орган на Арменската Епархия в България – Църковно Народния Събор / ЦНС /, като същият орган е утвърдил действащия към настоящия момент Устав. Същото право не беше предоставено на ЦНС по отношение на избор на Архиерей на Епархията, а въпреки Канона на Арменската Църква на този пост повече от 6 години имаме назначен архиерейски наместник, независимо от множеството писма, изпратени до Върховния Католикос в Свети Ечмиадзин. Факт, който дава основание сериозно да се оспори легитимността както на епископ Агопян, така и на бившия председател Рупен Крикорян, които могат да представляват единствено и само себе си, но никакъв случай не може да се приеме, че имат правото да представляват общността ни.

Епархийският съвет на ААСЦ винаги и с готовност би се срещнал с г-н Зафиров, за да му предостави цялата хронология на събитията, документирани по надлежния законов ред, ако разбира се той пожелае да чуе и другата страна.

Не намираме за редно обаче в един такъв диалог да присъства или да бъде посредник изпълняващият длъжността директор на Дирекция „Вероизповедания" Никола Петков. До момента в нашите очи той категорично компрометира позицията, която, макар и временно, му е поверена. Това е и причината, поради която ЕС на ААСЦ депозира пред премиера Росен Желязков настояване за оставката на г-н Петков.

Арменската Епархия в България категорично се нуждае от институционална подкрепа, тъй като Епархията ни е обект на институционално изнудване от страна на Висшия църковен клир в Армения /сигнализирали сме за този факт включително и специализираните органи/.

Арменската Епархия представлява православни християни с българско самосъзнание, живеещи от столетия в страната и в този момент има нужда от държавна защита, не от пристрастни политически активности и изказвания на висши политици, незапознати с реалносттите и със същината на дискутираните проблеми.

И като такива смятаме за недопустимо значително по обем и стойност имущество на територията на България, градено само и единствено от нашите предци, да бъде завладяно силово и управлявано от трета страна, макар и от висша църковна институция. Нямаме съмнение, че държавните институции в Република България са най-естественият защитник на всички свои граждани, без значение от техния етнос и религия. И призоваваме за точно такова поведение вицепремиера Атанас Зафиров.

Отстоявайки правата и заветите на предците си, във всяко свое действие арменската общност в Република България, освен гарант за етническа, културна и религиозна толерантност е и пазител на българските национални интереси.

С уважение: Антраник Шакариян,

председател на ЕС на ААСЦ в Република България