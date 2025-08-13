Кой да гаси пожарите?

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

За поредна седмица пожарите в страната са били над 1000. И всеки трети е подпален умишлено или по невнимание.

В същото време тръгна пламенен спор кой е виновен, че 3 години военните не ползват система за гасене на пожари от въздуха, купена преди 3 години за самолетите “Спартан”.

Нищо ново, но политическите спорове не гасят пожари.

Оказва се обаче, че нещата не са уредени добре и с доброволците, които помагат срещу огъня. (Виж 14-а и 15-а стр.)

Има много тъжни поговорки, които описват вечните сюжети в България. Когато има проблем с водата, се сещаме за “Вода гази - жаден ходи”.

А за спънките, с които се сблъскват доброволците срещу пламъците - “Няма ненаказано добро”.

Материала по темата прочетете тук.