Проведе се встъпителна пресконференция за ремонта ...

Кой да гаси пожарите?

988
Пожар / Снимката е илюстративна

За поредна седмица пожарите в страната са били над 1000. И всеки трети е подпален умишлено или по невнимание. 

В същото време тръгна пламенен спор кой е виновен, че 3 години военните не ползват система за гасене на пожари от въздуха, купена преди 3 години за самолетите “Спартан”.

Нищо ново, но политическите спорове не гасят пожари.

Оказва се обаче, че нещата не са уредени добре и с доброволците, които помагат срещу огъня. (Виж 14-а и 15-а стр.)

Има много тъжни поговорки, които описват вечните сюжети в България. Когато има проблем с водата, се сещаме за “Вода гази - жаден ходи”.

А за спънките, с които се сблъскват доброволците срещу пламъците - “Няма ненаказано добро”.

