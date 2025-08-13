ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Даниел Митов: От пожарната следят ежедневно пожари...

На път към Аляска... Путин има преднина

Мохамед Халаф

Матрьошки с образите на Путин, Тръмп и Ленин на централния пазар в Москва Снимка: Ройтерс

Руската тактика беше очаквана. Ескалация, след това още ескалация, докато президентът Доналд Тръмп не се ядоса. След това идва ред на отстъпките. Разбира се, това са само привидни отстъпки. Не че Тръмп е от президентите, които трудно се задоволяват или успокояват. Светлината има почти магическо въздействие върху него. Това се потвърждава от подготовката за предстоящата среща на върха в Аляска между Тръмп и руския му колега Владимир Путин. Срещата на върха започна да дава „плодове" още преди да е започнала. Американският президент е забележимо оптимистичен: „Ситуацията в Украйна може да намери решение скоро".

Тръмп може да приписва провеждането на срещата на ефективността на своите заплахи. Това не е далеч от истината. Но в същото време не е цялата истина. Русия се страхува от американските санкции, а Вашингтон разполага с много лостове, които все още не са използвани, както в политически, така и във военен аспект. Също така руската икономика напоследък показва признаци на изтощение. В Кремъл обаче осъзнават „слабостта" на Тръмп по отношение на Русия и нейния президент, или поне неговата безразличност към Украйна. Последният гневен изблик на Тръмп не произтича толкова от продължаващите удари, колкото от личното му чувство на обида от руснаците.

Матрьошки с образите на Путин, Тръмп и Ленин на централния пазар в Москва

