Николай Димитров: Несебър е конкурентен на всяка европейска дестинация, затова се увеличават жителите ни

Всеки е добре дошъл в Несебър, стига да спазва правилата и обществените норми

Нашата туристическа база предлага пълната гама от настаняване – от бутикови хотели до семейни къщи

- Г-н Димитров, откакто сте начело на общината, за 15 август не остана голяма родна звезда, непоканена в Несебър. Тази година един от акцентите в празничната програма е Чико Кастийо, един от вокалите на "Джипси Кингс". Трудно ли беше да осигурите такова звездно присъствие?

- Празникът на Несебър не е просто дата в календара на града.

Това е събитие, за което се подготвяме дълго и внимателно

Изпълнителите, които каним, са подбирани прецизно – според популярността, сценичното присъствие, вокалната виртуозност, визията и стила на музиката, която представят.

Нееднократно съм заявявал, че празникът на Несебър е самостоятелен туристически продукт – с висока ефективност и впечатляващи качествени показатели. 15 август привлича хиляди посетители и допринася значително за имиджа на Несебър като атрактивна международна туристическа дестинация.

Поканата към Чико Кастийо е част от нашата стратегия да предложим на публиката преживяване, което комбинира емоция, класа и незабравими спомени. Разбира се, осигуряването на подобна световна звезда изисква усилия – както организационни, така и логистични, но когато виждаме вълнението в очите на хората и усещането за празник, знаем, че всичко си е струвало.

Несебър заслужава най-доброто – и ние се стремим да го предоставим.

- Кой изпълнител си мечтаете да видите под крепостните стени на Стария град?

- Всяка година за празника на Несебър каним различни гост-изпълнители. Стремим се към качество, но не и към елитарност при избора на гостуващите звезди. Музикалната ни сцена представя шоу, което е разбираемо, вдъхновяващо и близко до широката аудитория. То докосва сърцата на хората и оставя незабравими усещания за удоволствие чрез музиката и единството в емоциите.

Най-важните качества, които търсим в изпълнителите, са способността да взаимодействат с публиката и да вдъхновяват хората с настроение и ритъм.

- Курортите пращят по шевовете и по всичко личи, че сезонът ще е много успешен. Какви са вашите впечатления?

- Още е рано за категорични заключения. Очакваме официалната статистика, която ще даде реална представа за заетостта в курортите. Затова ще се въздържа от коментар.

За нас е важно, че и тази година вложихме всичките си сили в подготовка за посрещането на нашите гости, за осигуряване на по-добри пътища, повече места за паркиране, по-богати и поддържани паркове и зони за отдих. Инвестирахме в ремонт и поддръжка на спортните съоръжения, на пешеходните алеи и в много други обекти.

И изпълнихме всички планирани дейности за посрещане на туристическия сезон с обновена и подобрена визия – от градините при входа на града до подменените фенери в Стария Несебър и преподредения калдъръм в малките улички на полуострова.

Това, с което се гордеем, е, че вече функционира най-модерният туристически

информационен център

в България. Това е от особена важност за нашите гости, за нас като администрация, за гражданите на Несебър.

Чрез него посетителите получават информация за туристическите, атракционните и културните обекти на територията на града. Центърът е разположен в сърцето на Стария Несебър, където се пресичат основните улици, за да не бъде пропуснат нито един минувач.

- Имате ли препоръки за още по-успешен сезон?

- Политиката за развитие на туризма си поставя дългосрочни цели в осъществяването на основния интерес на бранша – привличане на повече гости и реализация на максимален обем основни и допълнителни туристически услуги. Това изисква стратегическо планиране и силна реклама. Успехът в сектора зависи от множество фактори – част от тях можем да управляваме, други остават извън нашия контрол.

Общините като структури в държавата нямат пряко отношение към реализацията на туристическите продукти. Това е в компетенциите на бранша. Ние чрез административния си капацитет и опит можем да съдействаме за осъществяване на определени проекти, имаме възможност да регулираме отношения в предоставянето на допълнителните услуги - паркинг зоните например, да залагаме режими за достъп (Старият Несебър), да предоставяме терени за рекреация и спорт и др.

- Несебър не е само слънце и море. Какво още може да предложи на туристите?

- Несебър е много повече от морски курорт. Това е

уникално място, което съчетава природни богатства, история, архитектура и дух

Разполагаме с многовековни археологически обекти, храмове, музеи и културни сцени под открито небе. Старият Несебър е вписан в списъка на ЮНЕСКО и е културно съкровище със световно значение.

Нашата туристическа база предлага пълната гама от настаняване – от бутикови хотели до семейни къщи и апартаменти. Заведенията варират от луксозни ресторанти до традиционни капанчета, предлагащи автентична кухня. Кметът Николай Димитров на поредната инспекция по изпълнение на общински проект

Плажовете ни са носители на "Син флаг" – международен знак за чистота. Морето е с ниска соленост и е изключително подходящо за семейства с деца. Несебър е конкурентен на всяка европейска дестинация. Всеки човек трябва да види Стария град – едно уникално място, в което са напластени цивилизационните и културните феномени, формирали идентичността на европейския континент.

- Несебър е единственият български град под закрилата на ЮНЕСКО. Как се постига този статут?

- Работим съвместно с държавата, представена от Министерството на културата. Партнираме много добре и получаваме подкрепата от институцията по много въпроси, засягащи паметниците на културата и тяхното опазване.

Очакваме плана за опазване на Старинен Несебър, за да започнем съвместното му прилагане

Вярвам, че жителите на Стария град – най-прекия носител на културното богатство, също ще бъдат активен партньор в този процес. Очакваме финализиране и представяне на одобрения План за управление на Старинен Несебър, за да започнем съвместната му реализация.

За нас – както за администрацията, така и за гражданите, запазването на статута на Несебър като обект от световното културно наследство е от първостепенно значение. Несебър е единственият български град в престижния списък на ЮНЕСКО и това задължава всички ни да бъдем отговорни, последователни и обединени.

- По какви важни проекти работи общината?

- През миналата година след постановление на Министерския съвет за държавно финансиране на подготвени и процедирани проекти община Несебър разгърна мащабна строителна дейност на обекти с обществено предназначение. В резултат на получената държавна помощ са завършени общо 4 етапа от подмяната на водопроводната мрежа в селата Оризаре и Гюльовца – по два за всяко населено място.

Започнахме и завършихме строителството на игрища - част от спортно-рекреативния комплекс, включващ и големия градски стадион в Свети Влас. Още на влизане в Несебър уредените пътища създават усещането за европейски град.

Археологическият музей в Обзор, чието строителство започна през есента, към днешна дата е на етап груб строеж. Този обект е твърде важен за община Несебър и Обзор, защото чрез него се

разширява обхватът на културното влияние и научната и изследователската

тежест на региона

като източник на археологически данни за Античността. Реализацията на обекта ще доведе до формиране на ново отношения към Обзор, на чиято територия са открити уникални артефакти. Това ще превърне града в център на културни събития и алтернативен туризъм.

Друг обект, който получи зелена светлина, се намира в Равда - едно от най-известните курортни селища в България. Неговият център ще добие нова визия благодарение на реконструкцията на огромното здание на "Български пощи", придобито от община Несебър преди години. В него ще се помещава многофункционална зала за сценични събития, пенсионерски клуб, множество различни помещения за читалищна дейност и стаи, които ще приютяват гости на общината и участници в културни събития.

Зданието ще се превърне в средище на културния и социалния живот не само за местната общност, но и за всички жители и гости на община Несебър. И още един важен за жителите проект - строителството на закрит плувен басейн на територията на Несебър, напредва. Съоръжението е проектирано с размери, позволяващи провеждане на състезания по водни спортове, и е допълнение на рекреационната зона със спортни площадки в жк "Черно море".

Община Несебър още преди няколко години анонсира проекта си за строителство на паркинг зона на две нива в пространството на ул. "Иван Вазов". Сега благодарение на прецизната подготовка на строителните книжа и финансирането, получено от държавата, паркингът е почти завършен и готов да приема автомобили.

Разбира се, общината влага и собствен ресурс в ново строителство и инфраструктурни ремонти

През есента започваме третия етап от ул. "Първа". Обществената поръчка вече е обявена. Крайната реконструкционна точка ще бъде светофарното кръстовище на ул. "Северна" с ул. "Първа", откъдето през миналата зима тръгна нова 4-лентова пътна отсечка, която се сля с пътя за Свети Влас.

Участъкът е завършен и въведен в експлоатация. В резултат настъпи драстично намаление на задръстванията между вилна зона Зора и Слънчев бряг.

- През последните години се забелязва масово заселване на селата. Какво правите, за да са толкова привлекателни, напук на обратната тенденция в страната?

- Създаваме привлекателни и съвременни условия за живот. Това е в основата на интереса към несебърските села и нарасналия обем на инвестициите в придобиване на имоти в селищата на нашата територия.

Политиката ни е да не оставяме нито едно от населените места да изостане от останалите. Затова проектираме и реализираме обекти с обществени функции, подобряващи социалния живот и в най-малките общности. Преди дни за празника на село Баня открихме поредната многофункционална сграда на наша територия. Това несъмнено е повод да се гордеем - още едно несебърско селище след Тънково, Оризаре, Свети Влас, Слънчев бряг, а скоро и Равда, имат сгради, които да осигуряват обществения и културния живот на жителите си.

Трябва да си дадем сметка колко малко български общини могат да си позволят или имат желание да инвестират в подобни дейности. Несебър го прави – и с воля, и с визия. Това е една от причините

селата ни да са предпочитани от много хора,

които искат да съчетаят спокойствието на природата с удобствата на модерната инфраструктура.

- Ласкае ли ви фактът, че Несебър е общината по Южното Черноморие с най-много заселили се чужденци?

- Да, това е безспорно признание за Несебър. Чужденците намират тук спокойствие, сигурност, добра инфраструктура и качествена среда за живот. Те купуват имоти, плащат данъци, създават бизнес и инвестират.

Причината според мен е, че Несебър отдавна е свикнал с международното присъствие и приема чужденците с уважение и откритост. Общината приветства всеки, който желае да стане част от нашата общност – стига да спазва правилата и обществените норми.

- За миналата година Несебър отбеляза рекорден за страната демографски бум с 11% прираст на населението. Как се постига такова увеличение в една сравнително малка община, която не е областен център?

- Действително прирастът е впечатляващ. Както беше отбелязано, той е механичен – тоест резултат от заселване на нови жители. Това са както български граждани от други населени места, така и чужденци, избрали Несебър за свой постоянен дом.

Този интерес е следствие от устойчивата ни политика за подобряване на

жизнената среда

– качествена инфраструктура, достъп до образование, сигурност, богата културна програма и модерна здравна грижа.

Надяваме се, че с времето това ще се отрази и в естествения прираст – чрез повече раждания и нарастване на броя на най-малките ни жители. За тази цел планираме и осигуряваме нови места в детските градини и училищата – така, че всяко дете в Несебър да има достъп до качествено образование.

- Образователната инфраструктура за малки и големи е на много добро ниво заради постоянните инвестиции, които прави общината в училища и детски градини. Мислили ли сте за откриване на специализирани колежи?

- Община Несебър инвестира значителни средства в развитието на образователната инфраструктура. Доскоро това се правеше за подобряване на материалната база и издръжката на маломерните паралелки в училищата в малките населени места, които отказахме да закрием. Вече се налага значително разширяване на съществуващата образователна инфраструктура в градините и училищата вследствие на прираста на населението.

Тази година желаещите да се запишат в I клас в най-голямото училище в общината "Любен Каравелов" се оказаха над капацитета му. Всъщност тенденцията се наблюдаваше от няколко години, през които имахме възможност да направим планове за подготовка на общинската инфраструктура както в най-голямото училище, така и в малките населени места.

Планираме разширяване на детска градина "Моряче" в Несебър и строителството на нов корпус към СУ "Любен Каравелов" за децата от първи до четвърти клас. Така

ще осигурим достатъчно класни стаи за целодневно обучение

в най-голямото ни училище и ще въведем едносменен учебен режим за учениците от всички класове.

От този февруари в СУ "Любен Каравелов" в Несебър има нов, многофункционален физкултурен салон. Обновлението е поредната стъпка към модернизиране на учебната база на учебното заведение. Ремонтиран и модернизиран е и физкултурният салон в детска градина "Яна Лъскова".

Община Несебър работи по изграждане на физкултурни салони към училищата в селата Гюльовца и Оризаре. Досега те не разполагаха със закрита спортна зала за зимните месеци. Това ще се промени още този септември. След всичко, казано дотук, искам да подчертая, че нашите учебни заведения разполагат със съвременна база, която непрекъснато развиваме. Искаме всяко от тях да бъде място, където родителите спокойно да оставят децата си, уверени, че ще получат качествено образование.

А за специализираното образование - имаме планове за коопериране и партньорство между Гимназията по туризъм и висши учебни заведения с подходяща образователна програма за постигане на по-висока квалификация на кадрите.

За осигуряване на по-качествено обучение и устойчиво решаване за кадровата обезпеченост в най-важния за общината отрасъл – туризма, общината разработва проект за цялостна трансформация на материално-техническата база на училището. Предстои огромна работа за реализация на план за строителство на нова сграда със специализирани кабинети и помещения за практическа работа по усвояване на преподаваните професии.

Подходящи образователни партньорства се стремим да осигурим и за СУ "Любен Каравелов".