България е с най-голям годишен спад на промишленат...

1/3 от младите българи са силно загрижени за климатичните промени

Околната среда и изменението на климата са най-важният приоритет за 33% от младите европейци, показва проучване в ЕС от тази година.

Лидери в тази група са младите италианци (46%), датчани (44%) и французи (40%).

Връстниците им в България и Испания са 13-и в тази класация с по 31% загрижени за последствията от глобалното затопляне върху природата и водите. Числено ги превъзхождат по този показател връстниците им в Малта, Нидерландия, Люксембург,Чехия, Белгия, Португалия, Словакия, Австрия.

Под една трета от младите ирландци, германци, шведи, гърци, хървати, румънци, естонци следват българите.

Сред загрижените за природата най-малко са младите унгарци - 21%.

Растящите цени и разходи за живот държат първото място сред притесненията на европейските младежи (40%). За 31% това е икономическата ситуация и създаването на работни места.

