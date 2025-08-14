1/3 от младите българи са силно загрижени за климатичните промени

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Околната среда и изменението на климата са най-важният приоритет за 33% от младите европейци, показва проучване в ЕС от тази година.

Лидери в тази група са младите италианци (46%), датчани (44%) и французи (40%).

Връстниците им в България и Испания са 13-и в тази класация с по 31% загрижени за последствията от глобалното затопляне върху природата и водите. Числено ги превъзхождат по този показател връстниците им в Малта, Нидерландия, Люксембург,Чехия, Белгия, Португалия, Словакия, Австрия.



Под една трета от младите ирландци, германци, шведи, гърци, хървати, румънци, естонци следват българите.

Сред загрижените за природата най-малко са младите унгарци - 21%.

Растящите цени и разходи за живот държат първото място сред притесненията на европейските младежи (40%). За 31% това е икономическата ситуация и създаването на работни места.

