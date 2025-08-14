Да забележим момчетата с добри сърца!

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Хора сме, трябва да си помагаме. Не смятам, че върша нещо героично", казва 16-годишният Даниел Гълъбов.

Той бил при баба си в Сунгурларе, когато избухнал големият пожар. И дни наред разнася с колелото си вода за огнеборците и доброволците. Помага и на животни в огнения ад.

Даниел и още 4 смели момчета - Александър Димитров, Виктор Николов, Атанас Кръстев и Станислав Божиков, бяха вчера в Министерския съвет по покана на премиера Росен Желязков. Защото добрият пример трябва да бъде показван.

Иначе остават само лошите новини и тревожните съобщения как само през последната седмица у нас са горели над 1000 пожара, една трета от тях - запалени умишлено или по невнимание.

Но освен безхаберие, лекомислие, леност, егоизъм и суета в България има и друго - воля да помагаш, да даваш на другите тихо, скромно, безкористно. И то трябва да се показва, защото ни дава надежда като общество.

