ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп ще отпътува от Вашингтон за Анкоридж в 13,45...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/21108202 www.24chasa.bg

Само в "24 часа" на 15 август - Личният лекар ви консултира кратко по GSM-а, за рецепти и направление - само в кабинета

1804

Само в "24 часа" на 15 август четете: 

  • Здравната каса ца общуването с джипито: Личният лекар ви консултира кратко по GSM-а, за рецепти и направление - само в кабинета
  • плюс още здравни четива в специалното ни приложение "Докторе, кажи"
  • След 20 г. чакане заради свлачище възстановяват с естакада панорамния път Варна - Златни пясъци 
  • и още четива в 24-те специални страници, посветени на морската столица
  • Интервю с полицая Тодор Гроздев, който ескортира родилката с тризнаци: Не съм герой, на мига реших да помогна
  • 700 километра релси целите в бяло - така понижават температурата им

Вижте и първите страници на "24 часа" от 15 август през годините до днес.

Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                         

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Редакционни

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)