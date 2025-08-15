Само в "24 часа" на 15 август - Личният лекар ви консултира кратко по GSM-а, за рецепти и направление - само в кабинета

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 15 август четете:

Здравната каса ца общуването с джипито: Личният лекар ви консултира кратко по GSM-а, за рецепти и направление - само в кабинета

плюс още здравни четива в специалното ни приложение "Докторе, кажи"

След 20 г. чакане заради свлачище възстановяват с естакада панорамния път Варна - Златни пясъци

и още четива в 24-те специални страници, посветени на морската столица

Интервю с полицая Тодор Гроздев, който ескортира родилката с тризнаци: Не съм герой, на мига реших да помогна

700 километра релси целите в бяло - така понижават температурата им

Вижте и първите страници на "24 часа" от 15 август през годините до днес.

Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.