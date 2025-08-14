ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Защо Румен Радев блокира Варна с НСО и е помилвал ...

Да носят ли пари в училище първокласниците?

Диян Стаматов

1692
класна стая СНИМКА pixabay

Колко да носят и въобще трябва ли да носят децата от първи клас пари в училище. Според мен децата в първи клас не е нужно да носят пари, защото те нямат елементарни навици да си служат с тях - за какво биха им били необходими. И обикновено първокласниците си купуват неща, които не са им потребни. След приключване на първия учебен срок - тогава биха могли да помислят родителите, за да им дават някакви пари. Родителите купуват купони за храна на първокласниците, има също безплатна закуска и безплатно мляко, има и плодове, които се дават на децата през деня в училище. Затова не е необходимо децата да носят пари в първи клас.

(От фейсбук със съкращения. Авторът е председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета на България.)

