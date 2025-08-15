Хитрият президент на САЩ само се прави на хаотичен, а цели друго и се забавлява

Появяването на все по-ексцентрични и парадоксални версии и интерпретации на американската международна политика са логичен резултат от пълната непроницаемост и липса на предвидимост за това, което Доналд Тръмп възнамерява да прави при разрешаването на многообразните международни проблеми, с които се сблъсква всеки стопанин на Белия дом.

Този ефект вероятно е търсен целенасочено, въпреки че засега доминират мненията, че Тръмп действа хаотично и импулсивно.

Тези мнения са в подкрепа на основната теза на противниците на Тръмп, че той е некомпетентен, импулсивен, обслужващ собствения си нарцисизъм с каквото и да се заеме от позицията на американски президент.

Възможно е обаче нещата да са по-лоши и по-опасни, отколкото предполага убеждението за хаотичната некомпетентност на Тръмп.

Стимулиран от своите разбирания за "изкуството на сделката", Доналд Тръмп по всяка вероятност нарочно поддържа театрална фасада за хаотичност и импулсивност, за да направи напълно непредвидими своите действия. Целта на това е ослепяването на общественото мнение, което трябва да играе роля на външен коректив на водената политика, ако тя е част от една демократична система. Тази гражданска санкция или корекция на политическите действия на лидери и държавни институции е възможна единствено при достатъчна степен на прозрачност, логичност и предвидимост на управлението.

Затова - за съжаление - светът си има работа не толкова с предполагаема некомпетентност или психологическа девиантност на лидера на най-мощната държава, а преди всичко с целенасочена хитрост, преследваща подмяна на демократичните механизми за контрол с нарастваща авторитарна непроницаемост и практическа безотчетност на водените политики.

Това не е просто характерова особеност на американския президент, а мощна тенденция към ерозия на демократичната политика вследствие на обобщените в понятието за "постистина" феномени и технологии на съвременна манипулация и производство на илюзорна реалност.

Противниците на Тръмп трябва да имат предвид, че настоящият обитател на Белия дом по всяка вероятност се възползва - ако не се забавлява, от ширещото се мнение, че всъщност взема решенията си, мотивиран от импулсивна некомпетентност. Версията за целенасочена манипулативност и безотчетност е по-опасна и по-вероятна.

(От фейсбук)