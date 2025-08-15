ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Световните игри за хуманоидни роботи бяха отк...

Времето София 31° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/21111177 www.24chasa.bg

Виктор, който се заби в прозорците на автобус, вероятно ще се размине леко

Виктор Димчев

1656
Виктор се вряза в прозорците на градски автобус Снимка: Фейсбук/ Виктор Димчев

Убиецът на 20 години с кола от 400+ коня, дарена от добродетелни родители, не е бил нито дрогиран, нито пиян, тоест е извън фокуса на правописачите от НС.

Вероятно няма да получи и особено голямо наказание - и с пълно право, защото получиха ли наказание кортежите на Лютви Местан или Кирил Петков, които убиха по сходен начин граждани, защото бързат, за да си въртят далаверите?

Убиецът е имал книжка от две седмици, но надали ще видим как си е взел книжката, нито ще разбереш защо родителите са купили возило на стойността на апартамент в центъра на София, нито нещо изобщо ще се случи, защото същите имат пари да платят за адвокат, който ще е от протестиращите и шумните, за правата и пр. Ако трябва НПО ще учредят, за да запазят детето.

Няма да се учудя, ако тате и синковец са известни, мастити, че имат връзки с ДС, че са от спасителите или от mafiqta. Че въобще нещо не е наред в конструкцията на държава, която уж води война по пътищата, но всъщност войната е срещу всеки гражданин поотделно.

Жалко само, че убиецът не е член на ръководните органи на някоя партия, иначе щяхме да видим гневни протести в защита на правото му да краде, убива или безчинства, с политици от "неговите", които с пяна на устата да обясняват на медиите, че всичко това е поръчка на нездравите сили.

(От Фейсбук)

Виктор се вряза в прозорците на градски автобус Снимка: Фейсбук/ Виктор Димчев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Лични

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)