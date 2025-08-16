Надпревара с времето за прекратяване на войната в Газа

Арабски сили и гражданско управление от технократи начело с палестински губернатор е арабското предложение

През последните няколко дни се проведоха контакти на най-високо официално ниво между Турция и Египет, за да се постигнат по-гъвкави политически цели и да се поставят хуманитарни условия за преодоляване на дилемата с прекратяването на всякаква роля на "Хамас" в сектора Газа. Както и да подготвят влизането на арабски сили, които по-късно да предадат управлението на Палестинската автономна власт.

Турция измества Катар

Създаденият хаос от ожесточения конфликт между иранското крило и другото - лоялно на "Мюсюлмански братя", в ръководството на "Хамас" накара Анкара да се включи в нова посредническа инициатива, след като стигна до заключението, че Доха не е в състояние да промени позицията на движението за прекратяване на военните действия в сектора. Това развитие съвпадна с разширяването на разследването по случая, известен в медиите като „Катаргейт". Скандалът се развихри след информации, публикувани в израелски медии , че бивш служител на „Мосад" е бил разпитван за предоставени услуги на Катар, докато е бил част от преговорния екип.

Сериозните усилия на Турция могат да доведат до промяна в хода на преговорите за прекратяване на войната по два основни пътя. Първият е преговори между "Хамас" и Кайро след прекратяването на военните операции, а вторият път събира движението и Тел Авив в координация с Кайро. Това начинание е за сметка на ролята и влиянието на Катар в движението, като не го елиминира напълно, а му е конкуренция, поради желанието на САЩ да замести ролята на Катар с по-способната да оказва натиск върху "Хамас" Турция.

Бъдещето на ролята на Катар стана ограничено в контекста на новите условия за преговори, които надхвърлят упоритите позиции на правителството на Бенямин Нетаняху и отговарят на международните изисквания за прекратяване на управлението на "Хамас" и присъствието му в сектора, особено след като движението и "Мюсюлманско братство" не успяха да прехвърлят отговорността за хуманитарната криза в сектора на Египет и Йордания.

Ролята, която Катар изигра през последните две десетилетия в разработването на политически подходи, доведе до усложнение на само на кризата в Газа ,но и в редица конфликти в региона, включително в Ливан, в революциите от Арабската пролет, както и конфликтите в Либия , Судан и Йемен. В много случаи намесата на Доха в тези процеси имаше за цел да създаде алтернативно влияние чрез ислямистите, което да се конкурира с това на Саудитска Арабия, Абу Даби и други арабските страни.

Арабската дипломация и нейните проекти обаче скоро ще се сблъскат с предизвикателства, произтичащи от продължаващите действия на Катар, които целят да подкопаят постигнатите успехи, след като регионалните и международните събития дадоха на Доха възможност да играе паралелна роля за сметка на съвместните арабски усилия. Катар притежава най - силното оръжие - телевизионният канал Ал Джазира който се превърна в инструмент в ръцете на ислямистите за разпространяване на антизападна и анти израелска пропаганда и намеса в споровете в арабските страни!.

Нарастващата международна тенденция към признаване на Палестинска държава, с условието да се сложи край на съществуването на "Хамас", е пряк резултат от усилията на арабскаа дипломация, водена от Кралство Саудитска Арабия. Тази тенденция не само ще доведе до края на съществуването на движението, но и ще унищожи всякакво бъдеще на влиянието на Катар на палестинската политическа сцена. Доха, която преди това подкрепяше управлението на "Хамас" , няма да приеме да бъде изключена от ролята си в тази криза, без да получи облаги и дивиденти , които да гарантират продължаването на влиянието ѝ чрез движението в периода след всяко споразумение за прекратяване на огъня.

Този подход заплашва да провали арабската роля в бъдещето на Газа. Според наблюдатели Катар ще опита да запази тази стратегическа „карта", един от най-важните лостове в политическата игра в Близкия изток.

Заедно с продължаването на преговорите за споразумение за прекратяване на огъня и обявяването от израелския премиер Бенямин Нетаняху на плана му за контрол ( окупация) над сектора Газа, отново се появи предложението за създаване на съвместни арабски военни сили, които да поддържат гражданско управлението на сектора след прекратяване на войната.

Според плана на Нетаняху за контрол над сектора, който досега среща международна и вътрешна опозиция, израелските сили ще окупират целия сектор Газа, ще отстранят напълно движението "Хамас" и след това ще предадат управлението на арабски сили.

На последната си среща министерският съвет за сигурност на Израел одобри плана за контрол над град Газа, без да споменава подробности относно окупацията на целия сектор. В сряда началникът на генералния щаб на Израел одобри „основната идея" за контрол над град Газа.

Палестинската информационна агенция Ma'an цитира източници, според които сред основните елементи на споразумението, което се договаря в момента с подкрепата на САЩ, са прекратяване на войната и изтегляне на израелската армия от сектора Газа, влизане на арабски сили под американски контрол и назначаване на палестински губернатор, който да отговаря за гражданските въпроси и поддържането на реда, както и за наблюдението на процеса на реконструкция на сектора.

Интересни идеи ,сложни процеси

В интервю за BBC бившият министър по въпросите на Близкия изток във външното министерство на Великобритания Алистър Бърт описва предложението за създаване на арабски сили за гарантиране на сигурността в сектора Газа след края на войната като „най-практичното решение", но неговото изпълнение „не е лесно". Бърт казва: „Трябва да се постигне пълно съгласие с Хамас по този въпрос, защото не мисля, че някоя арабска държава ще рискува да изпрати свои сили, докато конфликтът продължава. Арабските държави трябва да имат гаранции, че няма да бъдат подложени на нападения от останалите членове на "Хамас". Той добавя, че най-важните въпроси, които ще стоят пред тези сили, са свързани със „сигурността на Израел и кой ще я гарантира, както и как ще бъде защитен Израел, за да не се повторят събитията от 7 октомври". Бърт описва ситуацията в сектора Газа като „кошмар за сигурността на всяка сила", тъй като Газа „е пълна с банди, оръжия и грабежи, а основната цел на всяка сила ще бъде да спре грабежите, да спре нападенията с оръжия срещу хората и да върне живота към нормалното състояние, а това е задача, която няма да бъде изпълнена бързо, а може да продължи поколения наред".

Постигането на всеобхватно споразумение изисква постигане на разбирателство по въпросите, по които Израел и "Хамас" имат разногласия. „Въпросите, които Хамас поставя, а Израел отхвърля, са доставката на хуманитарна помощ, оттеглянето от сектора и прекратяването на военните операции, за да започне възстановяването".

От израелска страна се изисква разоръжаване на Хамас, изтегляне на лидерите му от сектора и създаване на правителство, което не принадлежи нито на "Хамас", нито на "Фатах".

Въпросът за влизането на хуманитарна помощ и връщането на заложниците няма да бъде предмет на спорове в рамките на всеобхватното споразумение.

Кой ще е губернаторът на Газа?

Веднага след като бе разпространена новината за избора на Самир Халиле за губернатор на Газа след войната, Палестинската автономна власт в Рамала отхвърли предложението и отрече назначаването на палестинска личност за управление на сектора да е станало с знанието на палестинското ръководство. Източник от кабината на президента заяви, че информацията, разпространена от израелските медии по този въпрос, е „невярна" и подчерта, че единствената страна, оправомощена да управлява сектора Газа, е палестинската власт, представлявана от правителството или от договорената административна комисия, оглавявана от министър от правителството. Президентството потвърди, че „всяко друго действие се счита за отклонение от националната линия и е в съответствие с желанията на окупационните сили, които се стремят да отделят Газа от Западния бряг и да изселят нейните жители", като подчерта, че сектор Газа е неразделна част от палестинската земя.

В изявление тази седмица египетският външен министър Абдел Ати заяви, че Египет няма да се противопостави на разполагането на интернационални сили в сектора Газа, за да се даде възможност на Палестинската автономия да създаде държава и да се гарантира сигурността на всички страни.

Освен това, по време на среща с чуждестранни кореспонденти в Египет във вторник , египетският министър заяви, че има група от 15 независими палестински обществени фигури, които са готови да управляват сектора за преходен период от шест месеца след края на войната, след което автономията ще поеме отговорността за управлението на сектора.

В Този контекст и когато се водят преговори за формата и характера на властта, която ще управлява Газа в деня след войната, сайта „Шомрим" (Стражите) за разследвания и израелският вестник „Йедиот Ахронот" разкриха в сряда, че зад кулисите се правят опити за формиране на ново управление в сектора Газа. В центъра на вниманието този път е палестинският бизнесмен Самир Халила. Финансираният от Катар вестник „Ал-Араби Джадид" посочва, че усилията се ръководят от няколко лица, най-известното от които е израелецът Ари Бен Менаше, който от Канада работи за назначаването на палестинския бизнесмен Самир Халила, живеещ в Рамала, за управител на сектора Газа. Според медията от документи на американското министерство на правосъдието става ясно, че Бен Менаше е регистриран като лобист в полза на Халила преди няколко месеца и че той води ПР кампания, чиято цел е Халила да получи подкрепата от американските среди в конгреса .

Арабските медии съобщават, че всички участници в конфликта между Израел и "Хамас" предпочитат Газа да се управлява от палестинска личност, която работи под егидата на САЩ и Арабската лига.

Изборът на Самир Халила започна миналата година в края на мандата на бившия американски президент Джо Байдън, но импулсът, който даде тласък на инициативата, дойде след завръщането на Тръмп в Белия дом на 20 януари. Други документи, представени миналата седмица, сочат, че Бен Менаше е провел разговори по темата с представители на Катар, Саудитска Арабия и Египет.

В изявление за телевизия „Ал-Арабия" Самир Халила каза, че първата необходима стъпка е ангажиментът на страните за трайно прекратяване на огъня и край на войната, тъй като според него „едва тогава можем да говорим за утрешния ден", а когато това се случи, той се вижда като „мениджър на проекта" за възстановяването на Газа. Планът му включва „доставката на големи количества помощи, не по-малко от 600 до 1000 камиона дневно, и отварянето на не по-малко от четири или пет свободни пункта за преминаване на стоки, които Израел не може да ограничи.

Той добавя, че е необходимо е да се възстанови законността и реда в сектора, защото „хората трябва да почувстват, че има власт – не властта на Палестинската автономия, нито тази на Хамас, а власт, която трябва да се уважава". Халила подчертава, че „секторът не може да остане пълен с оръжия, останали от "Хамас" или "Ислямски джихад", защото хората се нуждаят от чувство за сигурност в домовете си". Следващата фаза, според Халила, ще бъде вливането на огромни средства в сектора. Според него възстановяването изисква инвестиция от 53 милиарда долара: „Определихме страните от Персийския залив, които са готови да инвестират, но САЩ и Европейският съюз също трябва да вложат големи суми".

Самир Халила повтаря, че нищо няма да се промени, докато войната не приключи, но твърди ,че има лъч надежда. Според него, през последните дни Израел за първи път е дал съгласие да обсъди прекратяване на войната, а не само временно прекратяване на огъня, в координация със САЩ.

В интервю за сайта „Ал-Араби Джадид" Халила потвърди достоверността на публикуваното за опита зад кулисите да бъде назначен за губернатор на сектора Газа в деня след войната и добави: „Бяха се свързали с мен през юли 2024 г. и оттогава досега се водят продължителни дискусии относно формата на управлението и неговата връзка с въпроса за сигурността, както и с въпроса за влизането на арабски и международни сили за сигурност в сектора Газа".

Халила посочи, че темата за назначаването му се е конкретизирана в по-широк план „след издаването на решения от арабските държави в частност", тъй като според него последните са определили механизъм за управление на сектора Газа, по съгласие между тях и Палестинската автономна власт" и добави: „Но тази тема все още се нуждае от допълнително съгласие и от Израел, и от "Хамас", и от Съединените американски щати. Той подчерта, че не е политик и не представлява никоя политическа сила". Тези които преговарят са Палестинската автономна власт, Израел, "Хамас" и т.н... Аз искам да получа съгласието на всички.. Има хора, които са съгласни, и има хора, които не са ".

По отношение на позицията на "Хамас" по това предложение и дали движението няма да възрази срещу предаването на властта в Газа, Халила каза: „Аз лично не съм се свързвал с тях, но американската администрация се е свързала с "Хамас" и въпросът ще бъде решен в съгласие с движението като неразделна част от темата."

Халила е подложен на остри критики от палестинската власт и офиса на палестинския президент Махмуд Абас, който го обвини в „заобикаляне" на официалната политика на Организацията за освобождение на Палестина и Палестинската власт. В изявление, публикувано от палестинска информационна агенция (Wafa) се казва ,че „изявленията, направени Самир Халила от името на Палестинската национална власт и нейни висши представители са позорен опит да се заобиколи официалната позиция на Палестинската национална власт, която демонстрира непримиримостта си към отделянето на Газа от Западния бряг в рамките на израелски проект".

Кой е Самир Халила

Халила е роден през 1957 г. в град Ариха в Западния бряг, учи в Рамал, където през 1981 г. получава бакалавърска степен по социология и близкоизточни изследвания от Палестинския университет в Западния бряг, а след това през 1983 г. получава магистърска степен по икономика от Американския университет в Бейрут. През 1984 г. работи като преподавател в университета в Бир Зит, където става декан по студентските въпроси.

Самир Халила е един от най-известните палестински икономисти, както и виден бизнесмен в Палестинската власт. Заемал е редица икономически и политически постове, като е бил част от палестинската делегация за преговори в икономическата сфера по споразуменията с Израелското правителство от . До 1997 г. е бил заместник-министър на икономиката и търговията.

Халила е заемал поста главен секретар на палестинското правителство през 2005 г. в кабинета на покойния Ахмед Куреи до март 2006 г. Работил е като председател на съвета на директорите на Палестинския институт за икономически изследвания, председател на съвета на директорите на Палестинския търговски център (Бал Тред), както и изпълнителен директор на Палестинската компания за развитие и инвестиции ((PADICO), която е една от най-големите компании, опериращи в Палестинската автономия.

През август 2022 г. Халила е избран за председател на съвета на директорите на Палестинската борса и остава на този пост до март 2025 г. През 2023 г. е избран за член на съвета на директорите на компанията за недвижими имоти Arkan Real Estate.