Стана късен следобед, а все още няма информация за задържани терористи, осъществили терористичния акт у нас срещу товарна влакова композиция с горива тази сутрин. Подобни акции преди 1944 г. са били планирани в Москва и са осъществявани от прехвърлени от Съветския съюз терористи. Дали пък и сега не е така? Все си мисля, че руски терористи още се навъртат у нас. Дали пък не ги окуражи новината за срещата между Путин и Тръмп?

Впрочем без значение какво двамата - военнопрестъпник и президент, ще си хортуват, ясно е, че ще произведат едно голямо нищо. Със самото си желание за такава среща президентът вече посрами своята страна. А военнопрестъпникът е възможно да се кефи някой и друг ден, след което ще му стане ясно, че няма да му се отвори парашута.

И за пореден път ще кажа, че мир с Путин е невъзможен. Мирът ще дойде, когато него няма да го има. Склонен съм да мисля, че Президентът знае това, но пусти мерак за фукнявене!

(От фейсбук)