Как риалити формати научиха Z и Y поколенията на “Аз за 3 бона на месец няма да им работя на тия”

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

“Диви и красиви”. 7 мъже и 7 жени се борят за любовта си.

“Ергенът: Любов в рая”. Драматични обрати, романтични срещи и сформиране на нови връзки.

“Игри на волята”. Тази година ни очакват малко по-различни правила в играта.

“Биг Брадър”. Продуцентите обещават отново това да се превърне в най-коментираното шоу на България.

“Къщата на инфлуенсърите”. Дори да не се излъчва по телевизията, то има достатъчните предпоставки да се мери с телевизионна продукция.

“The Traitors: Игра на предатели”. От общо 25 играчи трима са т.нар. предатели.

“Мастършеф”. Любители готвачи без ограничения във възрастта и произхода, но с любов към кулинарията и мечта за кариера в нея.

“Hell's Kitchen България” (“Кухнята на ада”) е кулинарно риалити състезание за професионални готвачи по британската продукция.

“Кошмари в кухнята”. Зрителите стават свидетели на невероятни истории, които шеф Манчев открива в ресторанти из цяла България.

Това е само кратко изброяване на риалити форматите по българските телевизии, които безспорно привличат най-много зрители. Но има и морална съставляваща - именно някои от тях научиха българина - в случая от поколенията Z и Y (както нас ни учиха през комунизма, между другото), че няма смисъл да работиш, а други неща са по-важни.

Сега момичетата се напъват да се харесат на богати ергени, а момчетата - да станат яки и да лапнат 100 бона от някое риалити за напомпани хубавци, което после ще им гарантира да станат водещи на нещо подобно. И накрая тези момчета и момичета от въпросните поколения в момента, в който завършат някакъв вид образование, казват: “Аз за 3 бона на месец няма да им работя на тия”. И после се чудим защо за 25 години никой не е спечелил 100-те хил. от “Стани богат”.