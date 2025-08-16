Само в "24 часа" на 16 август - Любимите думички на политиците ­какво искат да (не) разберем?

Само в "24 часа" на 16 август четете:
- Любимите думички на политиците какво искат да (не) разберем? - съботен очерк
- Нова мания сред технобогаташите – плащат до $ 50 хил., за да разберат от кой ембрион ще им се роди гений
- Принц Кирил не се "мешал" на брат си цар Борис III в политиката, защото по занятие бил "княз"
- Най-малката дъщеря на Павароти избра перото пред сцената
- На артистичния хоризонт може би е Амая - дъщерята на Наум Шопов-внук
Вижте първите страници на "24 часа" от 16 август през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.