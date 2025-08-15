ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Слави Трифонов си купил нов майбах, държи над 10 м...

Колко от нас, виждайки поредния бръмчащ идиот, направиха нещо?!

Калин Каменов

Виктор Илиев, който се заби в автобус в София

Ще е все така!

Всички се възмущават от ужаса, който причини това човекоподобно. Не е проблем, че е циганин. Никой не решава какъв и къде да се роди. Проблемът е, че изборът да учи до 6 клас е негов, както е негово и решението да се размножава и да кара като безсмъртен. Убеден съм, че пещерните интелектуалци, които са възпитали поредния убиец се гордеят с биологичното си изобретение. Още по-лошото е, че много от нас ежедневно са свидетели на подобни грешки на проваленото семейство и лошият пример на обкръжаващата среда. Довечера мнозина ще станат свидетели на безумци и комплексари, които ще демонстрират своите човешки и интелектуални дефицити с мощните си мотори и бързите си коли. .... и почти всички ще си кажат:

- Това не е мой проблем. Аз плащам данъци и някой е длъжен да реагира или сигнализира вместо мен.

Замислете се, колко от нас, виждайки поредния бръмчащ идиот, направиха нещо. Докато намираме достатъчно основания за своята обществена пасивност, ще сме си все така. Докато не се научим да бъдем градивен коректив на заобикалящата ни дивотия и не започнем да вярваме, че от всеки един от зависи да живеем в нормална държава - ще е все така!

(От фейсбук)

Виктор Илиев, който се заби в автобус в София

