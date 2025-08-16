Моите пет стотинки за срещата Тръмп-Путин на 15 август 2025 г.

Резултатите

Нищо положително за Украйна – няма спиране на огъня, няма нови санкции или други мерки срещу Русия, въпреки отказът на Путин да прекрати бойните действия. Тук ще добавя и неясните думи на Тръмп за Fox News, че Зеленски „ще трябва да направи сделка" (с Путин, в двустранни преговори, евентуално в присъствието на Тръмп).

От друга страна, този изход е сред възможните по-благоприятни за Украйна.

Изводи за Европа

Няма алтернатива на мощната материална и финансова помощ за Украйна, без повече да се залага на евентуална благоприятна промяна в американската позиция. Много по-ясни знаци за готовността на „коалицията на решителните" за мироопазваща операция на украинска територия. Нова серия ласкателства към Тръмп, за да продължи предоставянето на разузнавателна информация на Украйна и продажбата на оръжия. Паралелно с това, предоставяне на Украйна на алтернативни далекобойни оръжия и ускорено развитие на алтернативи на „Пейтриът".

Знаците

Тръмп лично посреща Путин на стълбичката на самолета

Тръмп и Путин заедно в лимузината на американския президент като стари добри приятели

Лавров със суечър с надпис СССР

Путин с вратовръзката, с която записа обръщенията си, излъчени на 21 февруари 2022 г. („нито един украински нацист няма да остане ненаказан") и в малките часове на 24 февруари, обявявайки началото на мащабната агресия срещу Украйна.

За историята

Тази среща ще се с впише в срамните страници на американската история. От 2014 г. Путин изпадна в практически пълна изолация от демократичния свят. Вчера, и най-вече заради своята суетност, американският президент легитимира един агресор и военнопрестъпник като равноправен държавен ръководител.

За българските путинофили

които в последните дни отново наблегнаха на тезата, че с руснаците сме „братски" народи – разгледайте внимателно снимки и видеа от срещата и се опитайте да посочите един българин, който прилича поне малко на кремълското изчадие.

(От фейсбук)