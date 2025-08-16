"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Поредният епизод от поредицата "Колко точно щети може да причини на обществото един-единствен дебил".

В случая гордият собственик на шофьорска книжка, който за двете седмици шофиране след придобиването ѝ има 7 глоби, като последните две са от деня преди тоя да влети в автобуса на градския транспорт.

В социалните мрежи е споделял двете важни за неговата ценностна система неща - дрифтове пред катедралата "Ал. Невски" и пачки с пари.

В резултат от ценностната система на тоя и блестящият му ум:

- Един убит пътник в автобуса

- Шестима ранени

- За хората, с чиито данъци е купен автобусът - той е нарязан, за да се извади колата, и купето е напълно повредено и неподлежащо на ремонт.

Би било справедливо не застрахователната компания да поема щетите, а да ги плаща тоя безполезник уонаби тарикатът. Тъкмо да вземе да поработи - явно неприсъща за него активност досега.

(От фейсбук)