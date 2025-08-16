Поредният епизод от поредицата "Колко точно щети може да причини на обществото един-единствен дебил".
В случая гордият собственик на шофьорска книжка, който за двете седмици шофиране след придобиването ѝ има 7 глоби, като последните две са от деня преди тоя да влети в автобуса на градския транспорт.
В социалните мрежи е споделял двете важни за неговата ценностна система неща - дрифтове пред катедралата "Ал. Невски" и пачки с пари.
В резултат от ценностната система на тоя и блестящият му ум:
- Един убит пътник в автобуса
- Шестима ранени
- За хората, с чиито данъци е купен автобусът - той е нарязан, за да се извади колата, и купето е напълно повредено и неподлежащо на ремонт.
Би било справедливо не застрахователната компания да поема щетите, а да ги плаща тоя безполезник уонаби тарикатът. Тъкмо да вземе да поработи - явно неприсъща за него активност досега.
(От фейсбук)