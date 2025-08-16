ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Премиерът на Словакия приветства процеса, започнат...

Сенатор Линдзи Греъм: Ако Путин, Тръмп и Зеленски се срещнат, войната може да приключи до Коледа

Американският сенатор републиканец Линдзи Греъм. Снимка: Официален профил в Туитър

Ако Володимир Зеленски, Доналд Тръмп и Владимир Путин се срещнат, войната може да приключи преди Коледа, заяви пред Fox news американският сенатор от републиканската партия Линдзи Греъм. Според него ако се влезе в неблагоприятния сценарий и преговорите се провалят, тогава Тръмп може да нанесе сериозни удари на Путин и тези, които купуват неговия петрол и газ. 

Според УНИАН, която се позовава на съветника на Путин - Юрий  Ушаков темата за провеждане на тристранна среща на върха между Тръмп, Зеленски и Путин не е била разглеждана. Въпреки това в края на срещата на върха в Аляска стана ясно, че Тръмп би направил всичко възможно, за да срещне Путин и Зеленски на масата на преговорите. 

