Сенатор Линдзи Греъм: Ако Путин, Тръмп и Зеленски се срещнат, войната може да приключи до Коледа

Ако Володимир Зеленски, Доналд Тръмп и Владимир Путин се срещнат, войната може да приключи преди Коледа, заяви пред Fox news американският сенатор от републиканската партия Линдзи Греъм. Според него ако се влезе в неблагоприятния сценарий и преговорите се провалят, тогава Тръмп може да нанесе сериозни удари на Путин и тези, които купуват неговия петрол и газ.

Според УНИАН, която се позовава на съветника на Путин - Юрий Ушаков темата за провеждане на тристранна среща на върха между Тръмп, Зеленски и Путин не е била разглеждана. Въпреки това в края на срещата на върха в Аляска стана ясно, че Тръмп би направил всичко възможно, за да срещне Путин и Зеленски на масата на преговорите.