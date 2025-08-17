Коментар на седмицата №3: Аляска е гарантиран провал, освен ако...

Публикуваме отново най-четените коментари през изминаващата седмица. Този е номер 3 с над 44 000 прочитания.

...освен ако Путин и Тръмп не извадят някакъв нов заек от цилиндъра

Срещата Доналд Тръмп - Владимир Путин в Аляска ще е още една доза пържен въздух, освен ако двамата лидери този път не измислят нещо ново. Нещо, за което до този момент няма никакъв намек. На този етап войната в Украйна така се е закучила, че не си струва преговорите. Но има и други възможности за велик международен успех, с които Тръмп ще може да посегне към мечтания “Нобел”.

Владимир Путин Путин пък не ми се вижда нобелист, но ако бях на мястото на Доналд Тръмп, още на летището бих му увесил на врата най-геройския американски медал за храброст. Кой друг лидер така смело посещава леговището на своя враг, докато са още във война, пък била тя и проксивойна? През ХХ и ХХ| век – никой. Вярно, Наполеон Бонапарт влиза в руска територия през 1807 г. за преговори с Александър I, докато още воюват, но двамата се срещат върху един сал в средата на река Неман, а корсиканецът е добър плувец. Подобни прояви имат и Филип II Македонски, Юлий Цезар, Ричард Лъвското сърце, но в онези времена рицарската чест се спазва строго, не е като в днешния постмодернизъм.

В наше време бялото знаме на парламентьора не отменя международния правов ред.

Нищо не пречи на Тръмп изведнъж да признае Международния съд в Хага и да изпълни заповедта за арест. Всички юристи ще му ръкопляскат. А какво да кажем за конспирациите на “дълбоката държава”? Срещу самия Тръмп имаше 3 опита за убийство на територията на САЩ, като единият от тримата убийци се оказа свързан с Киев. Аляска е пълна с ловци на скъпи лисици, които от 500 метра улучват право в окото, за да не развалят козината.

Затова аз не съм 100 процента сигурен, че срещата ще се състои точно там. До петък са възможни всякакви изненади, а всичко, което е възможно и на това отгоре е свързано с Тръмп, вече се е случвало.

Засега световното мнение е зарибено с версията, че двамата лидери ще преговарят за мир в Украйна. Тръмп бил предложил чрез своя пратеник Стив Уиткоф нови, по-изгодни условия, а Путин ги харесал и ето ти среща на върха. За какви нови условия става дума? Според мъглявото обяснение на Тръмп се налага да има размяна на територии. По-късно из украинските медии тръгна непотвърдената версия, че Русия ще прибере каквото е окупирала до момента, плюс още незавоюваната част от Донбас. Срещу това Киев ще си вземе обратно изгубените територии в Херсонска и Сумска област. Статутът на новите руски земи ще е компромисен – ще се подпише, че те не се отдават на Русия завинаги, а за срок от 50 или 100 години, след което пак ще се преговаря.

Това оставя някаква надежда за Киев – нали и Хонгконг беше нает от Лондон за 100 години.

В тази версия не се споменава за членството на Украйна в НАТО, нито за демилитаризацията и денацификацията, а това са главните и неотменими условия на Москва до този момент. Затова изглежда невероятно Путин да е харесал подобен проект. Но в такъв случай защо да се разкарва до Аляска? Вероятно за да изглежда конструктивен, да покаже, че има желание за мир.

Зеленски също не би подписал такъв документ, за да не го обесят на някое дърво около президентството. “Отговора на украинския териториален въпрос вече го има в конституцията на Украйна, - написа той в Телеграм веднага щом чу за Аляска. – Никой не иска, нито пък може да се отклони от него. Украинците няма да дадат своята земя на окупатора!“ Буквално същата позиция заеха и лидерите на Великобритания, Франция, Италия, Германия, Полша, Финландия и ЕС. “Пътят към мира не може да бъде решен без участието на Украйна – заявиха те в общо комюнике. – Ние оставаме верни на принципа, че международните граници не могат да бъдат променяни чрез сила.”

Излиза, че Тръмп пробутва на Путин класическата сметката без кръчмаря?

Според мен той просто иска да създаде някакъв нов сюжет, в който да е целият в бяло. Очевидно е, че има крещяща нужда от пресен героически наратив, тъй като чергата му гори откъм цялата роза на ветровете. Всеки ден излизат нови разкрития за лудориите му със самоубития педофил и шпионин Джефри Епстийн. Те вече отвратиха привържениците на семейните ценности - традиционния републикански електорат. Пацифистите също са вкиснати - обеща им се светкавичен мир в Украйна, а мир няма и не се задава. Рекорден военен бюджет, масови убийства и глад в Газа, бомбардировки в Иран, търговска война с целия свят – за това ли гласувахме? На това отгоре “големият прекрасен закон” за бюджета му оряза социалните придобивки и даде още луди пари на милиардерите.

С две думи, иде тежка загуба за републиканците на междинните избори догодина. Залагам 10 лева, че ако долната камара пак попадне в ръцете на демократите, те веднага ще го импийчнат за трети път.

Изобщо не е гарантирано, че Тръмп ще си изкара третия мандат.

Следователно на Тръмп му трябва незабавен пробив, с който да върне вярата в Човека, т.е. в самия себе си. Ако не става в Украйна, то къде? Има една очевидна възможност, която ще му извади очите – защо да не започне преговори за ограничаване на ядрените оръжия? Целият свят ще ръкопляска! Аляска е най-доброто място за такава инициатива!

Едно време Рейгън с това започна сближаването с Горбачов и до ден днешен републиканците го боготворят. Но в наше време положението е 100 пъти по-опасно, отколкото тогава. Да погледнем т. нар. Часовник на страшния съд – според него до края на света остават само 89 секунди. А през 1986 г., когато гръмна Чернобил, часовникът показваше цели 17 минути! Днес нямаш време да си обуеш гащите за да се явиш благоприличен, а тогава имаше време човек да си направи кафе и да го изпие!

От всички договори за опасните оръжия в момента е останал само новият СТАРТ, но той изтича догодина. В момента той ограничава монтираните за употреба ядрени бойни глави до 1500, докато наличните и в САЩ, и в Русия са по 5000. Отпадне ли договорът, ядрената заплаха скача тройно! Договорът за ракетите със среден обсег отдавна се разпадна, но от догодина САЩ започват да ги разполагат в Германия – само 5 минути полет до Москва и Петербург. В същото време Русия разполага ядрени оръжия в Беларус. Последният хит е, че Тръмп изпрати в непосредствена близост до руските брегове две ядрени подводници тип “Охайо”. Всяка от тях има по 24 или 22 ядрени ракети “Трайдънт” или “Томахоук”, които спокойно могат да умиротворят цяла Евразия поне за 100 години напред. Москва пък отговаря с богат хиперзвуков арсенал и системата “Мъртва ръка”, която изстрелва ракетите дори когато всички руснаци вече са се представили.

Ако Тръмп предложи нови преговори за ядрените оръжия и ракетите, ще бъде новият Рейгън. Но трябва да побърза – Рейгън така и не взе “Нобела”, защото му свърши мандатът - не му стигна само 1 година.