Терористи в кухнята: В Газа влиза достатъчно храна, но къде отива

От влезлите в Ивицата помощи се падат по 4 хил. калории на човек на ден. Но те не достигат до хората, защото ги крадат въоръжени групировки - главно "Хамас"





В четвъртък 104 организации публикуваха съвместно изявление, че Израел им пречи да доставят помощи в Газа и налага прекомерни условия за това. Дания дори обмисля санкции, а премиерът ѝ нападна израелския премиер Бенямин Нетаняху, наричайки го „проблем сам по себе си".

От 104-те организации, 84 никога не са подавали искане до Израел да бъдат одобрени за доставка на помощи в ивицата. Само 20 са кандидатствали – три са били отхвърлени, една е била одобрена, а останалите все още са в процес на разглеждане. На практика десетки други организации действат в Ивицата Газа в координация с Израел, защото отговарят на изискванията. С други думи, съвместното изявление е просто пореден етап от пропагандната война – буря в чаша вода. Много от тези организации са маргинални и се възползват от всяка възможност да атакуват Израел.

Количеството храна, влизаща в Газа, вече далеч надхвърля прага, определен от международните стандарти. Изискванията на Израел не са се появили от нищото – известни са случаи на инфилтрация на оперативни лица на "Хамас" сред персонала на UNRWA. Една от организациите, които стоят зад изявлението е „Лекари без граници" (MSF). Техен служител, Фади ал-Уадия, е работил като терапевт, но е бил и член на Ислямски джихад и активен в ракетната мрежа. Израел не може да одобри дейността на организации, които осигуряват прикритие за терористи.

Защо Израел трябва да позволява на организации, които отричат правото му на съществуване, да действат? Искате да помогнете? Добре. Но без оперативни лица на "Хамас" и без расистка, антисемитска идеология, дори и тя да се маскира като хуманитарна.

World Central Kitchen (WCK), която не е сред подписалите изявлението, е една от най-активните в контролираните от "Хамас" райони. Тя има стотици работници. През април 2024 г. седем нейни служители загинаха при трагичен инцидент. Как се случи това? Терористи се представиха за кухненски персонал. Израелските отбранителни сили разследваха случая и го определиха като оперативен инцидент. Сътрудничеството с организацията бе възобновено, но впоследствие Израел откри, че 62-ма от служителите са членове на "Хамас" и настоя за тяхното уволнение.

Затова Израел изисква прозрачност. Организациите, чиито искания са отхвърлени, отказват да представят списъци със служителите си. Ами ако сред тях има членове на "Хамас"? Отново: помощта е добре дошла, но не и за групи, които прикриват терористи или насърчават насаждащи омраза идеологии под хуманитарен предлог.

Къде отива храната?

Кампанията за „гладуването" набра сила с образи на деца-кожа и кости, на първите страници на водещи световни медии. Оказа се, че тези деца страдат от тежки заболявания. Въпреки това, преди седмици цените на храните в Газа скочиха рязко, което сигнализираше сериозен недостиг. Не всички твърдения на ООН за помощ са неверни и всяко трябва да се разглежда поотделно.

През последните дни цените паднаха: 1 кг брашно, който бе стигнал до 500 шекела, падна до 10–20 шекела. Литър олио струва 25–35 шекела, а консерва нахут – 8–20 шекела.

Две агенции публикуват ежедневно данни за камионите, влизащи в Газа, включително теглото на храните. Таблото за мониторинг и проследяване UN2720, създадено след резолюция 2720 на Съвета за сигурност на ООН, проследява помощта за Газа. Между 19 май и 12 август 46,335 тона хуманитарна помощ са влезли с 3551 камиона, 94% от които са били хранителни продукти. Само 5985 тона достигат крайните си получатели в 412 камиона – едва 11,6% от камионите и 13% от помощта.

Къде е отишла останалата част?

Според ООН тя е „прихваната" – тоест конфискувана от въоръжени групи или отклонена от цивилни, най-вече от "Хамас". Изследване на проф. Нета Барак-Корен и д-р Йонатан Бъксман показва, че в много конфликтни зони камионите с помощи служат като източник на приходи за военни групи като "Хамас". Тяхната препоръка: системата трябва да се промени – но вероятността е малка.

Хуманитарната помощ, влизаща в Газа

Израелският COGAT (координатор на правителствените дейности в териториите) съобщава, че между 19 май и 12 август 7471 камиона са доставили 139,001 тона храна и 2115 тона медицински консумативи. Разликата с данните на ООН идва от факта, че голяма част от помощта не минава през системата на ООН, а понякога идва частно или през Египет, който предпочита да не отчита доставките си.

Дори и при навлизането на помощ в Газа, Израел твърди, че контролът на "Хамас" и отклоняването на ресурси водят до недостиг. За тези 85 дни всеки човек в Газа, а те са приблизително 2 милиона души, е трябвало да получава около 0,8 килограма храна дневно – приблизително 4000 калории, доста над препоръчаните от международните организации 2100 калории дневно.

Доставките надвишават нуждите

Изследване на осем учени, проследило помощта за Газа в продължение на четири месеца през 2024 г., показва средно 3163 калории на човек дневно, което надхвърля международните хуманитарни стандарти. Заключението: храната, която влиза в Газа, надхвърля минималните хуманитарни изисквания.

Тогава защо има глад? Както призна ООН, недостигът идва от кражби на помощите, предимно от "Хамас". Населението е под управлението на "Хамас", а не под контрола на Израел. Ако "Хамас" искаше, храната щеше да достига до всички – но не го прави, защото целта му е вината да падне върху Израел.

Б.Р. Авторът е израелски журналист, изследовател, юрист и автор на книгата „Индустрия на лъжите: Медии, академични среди и израелско-арабският конфликт". Текстът е от портала Ynet.