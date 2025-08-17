Не пресичаме между колите на червено, а защо се втурваме на червен флаг в морето?

Водим многогодишна борба с джигитите, отнели живота на стотици на пътя, но “битката” с бурното море при червен флаг на нетърпеливите да се разхладят смелчаци е също толкова безразсъдна и страшна.

Вчера край Несебър изплуваха телата на 14-годишен юноша и 35-годишен негов близък, втурнали се заедно с компания в разлюляното море въпреки червения флаг за мъртво вълнение.

Само от юни удавниците по плажовете са над 20. Освен че е огромна лична трагедия, това е риск и за живота на спасителите, защото от седмици морето е наистина опасно.

Обикновено никой не се втурва срещу движеща се кола на червено, нали? Защо тогава се втурваш към високите вълни на забраненото червено? Както на пътя, така и на брега трябва да се спазват правила. Вероятно и морските глоби трябва да се вдигнат по примера на пътните - българинът не спазва много правила, ако не минат през джоба му. Но най-добре е да помни, че морската стихия не е катаджия да прощава.

Материала по темата прочетете тук.