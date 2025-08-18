Само в "24 часа" на 18 август - Жегата уби гъбите, може да "заспят" в земята за 10 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 18 август четете:

Лихвата ни по кредитите най-ниската, но жилищата сред най-скъпите. Надухме цените и в Гърция - 5-6 хил. стана квадратът за морски имоти у съседите заради българи и румънци, местните бесни и искат помощ от властта

Най-лошата реколта от гъби за последните 30 г. - жегата ги уби. Може за "заспят" в земята за 10 г. Пунктовете затварят, България вече не е доставчикът на Европа, ако силно вали наесен и се появи манатарка, изкупната цена ще е 20 лв. за килограм .

Заради жегата и язовирите все повече пресъхват, нови близо 90 хил. българи на воден режим само за последната седмица

2 млрд. лева и 4 години закъснение за "Струма", може да е готова най-рано през 2031 г.

Инвалидна пенсия не може да се взема заедно с тази за възраст и стаж - специалният консулт на НОИ

Защо Путин не отстъпва Донецк, а в анализа на Валери Найденов - кои истински свои цели показа Тръмп на срещата в Аляска

