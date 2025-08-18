"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Русия е натоварен камион, който се катери по стръмен хълм, който никога не свършва. Това пише в свой анализ британският финансист Уилям Броудър.

Ето и целия анализ, цитиран от "Дейли мейл":

Повече от един милион руснаци са били убити или сериозно ранени на бойните полета в Украйна. Но има един човек, който дължи живота си на продължаващото клане. За Владимир Путин постигането на мир означава сигурна смърт - чрез атентат, сваляне от власт и екзекуция, или в международна затворническа килия като военен престъпник.

Единствената надежда на руския президент да оцелее в гангстерската държава, която сам е създал, е да удължи "специалната военна операция" в Украйна или да спечели с толкова скандално успешни условия, че да може да насочи вниманието си към други бивши клиентски държави.

В крайна сметка, оцеляването беше целта на Путин, когато започна инвазията през 2022 г.

В безкрайните си разсъждения за историята руският президент се преструва, че цяла Украйна, не само източните региони на Донбас, Донецк и Крим, е част от руската империя.

Путин твърди, че неговата мисия е да обедини бившите територии, като същевременно отказва на Киев възможността да се присъедини към НАТО и Запада.

От гледна точка на руските интереси това може да изглежда като логично основание за войната.

Но ако основанията могат да се променят, истинските, цинични мотиви на Путин не могат.

Стратегията му да се задържи на власт и по този начин да се задържи на живот идва директно от Николо Макиавели, пресметливия философ, който написа наръчника за диктатори. Войната, както той ни учи, е единственият съществен лост на властта. А психопатичният Путин може да използва този лост особено ефективно, защото е готов да пожертва милиони човешки животи в името на собствените си интереси - тези на руснаците, украинците, европейците и дори американците, ако се наложи.

Европа има късмет, че Украйна се оказа толкова упорит и смел противник. Ако украинците не бяха се борили толкова яростно срещу враг, който ги превъзхожда многократно по брой, Путин щеше да насочи военната си машина към друга цел – най-вероятно Полша. Войната е причината, поради която той остава на власт в Русия повече от 25 години. Ако не беше успял да отвлече вниманието, отдавна щеше да бъде свален от поста си.

Стандартът на живот бавно се влошава до такава степен, че много хора са в по-лошо положение, отколкото бяха дори по времето на съветското правителство.

Икономиката на Русия е в застой, инфлацията е достигнала 10% и дори толкова прокламираните енергийни приходи на страната са в спад.

Корупция е твърде слаба дума, за да опише масовото ограбване, което замени комунистическата бюрокрация. Русия е най-голямата мафиотска държава, а Путин е нейният кръстник.

Имам сериозни основания да го знам. От 2005 г. насам има награда за главата ми, когато ми беше отказано влизане в Русия и бях включен в списъка на издирваните лица в явен опит на Путин да поеме контрола над моята фирма за управление на активи и да открадне 230 милиона долара данъци, които моята фирма беше платила на руското правителство.

Четири години по-късно, моят адвокат и близък приятел Сергей Магнитски беше пребит до смърт в руска изолационна килия, защото разкри тази огромна измама.

Убийствата от страна на държавата са станали толкова често срещани в Русия, че смъртта на всяка известна личност се приема като убийство - обикновено чрез кола бомба, отравяне или падане от висок прозорец.

Путин е параноичен по отношение на личната си безопасност и с основателна причина.

С нарастващата нестабилност той е прекалено наясно с заплахите, които се задават от антиправителствени активисти, чуждестранни "врагове" и дори жадни за власт чиновници в собствения му лагер.

По един или друг начин е много вероятно, когато напусне Кремъл, това да бъде в ковчег.

Както всеки гангстер, основният инстинкт на Путин е да оцелее. След това идват парите.

Когато в петък замина за Аляска за така наречените мирни преговори, той имаше две реални цели: да избегне финансови санкции и да се утвърди отново като уважаван международен брокер на властта. И в двете цели той успя.

Всъщност Доналд Тръмп вече беше изпреварен, още преди президентският самолет да кацне в Анкъридж. Той се беше затворил в ъгъла, като преди изборите миналата година многократно се хвалеше, че ще сложи край на войната за 24 часа.

Когато това се оказа невъзможно, Тръмп издаде поредица от ултиматуми, с много гръмки изявления за мита, санкции и данъци, ако Путин не се съгласи на примирие. Всички тези крайни срокове изтекоха без последствия.

Тръмп вече беше загубил голяма част от влиянието си, когато спря да изпраща военна помощ на Украйна.

И когато през февруари украинският президент Володимир Зеленски беше тормозен пред камерите в Белия дом, Путин разбра, че има карт бланш да продължи войната безкрайно.

Но това не гарантираше, че делегацията на Кремъл можеше безопасно да се подиграва на администрацията на Тръмп на американска земя.

В края на краищата, американският президент има властта да парализира руската икономика, ако реши. Това не може да стане с директни мерки. Но косвено Тръмп може да използва финансови оръжия за унищожение.

Като заплашва Китай, Индия и Бразилия с изключително високи мита, той може да направи невъзможно за основните търговски партньори на Москва да продължат да правят бизнес с руски компании. И без никой, който да купува неговия петрол и газ или да му изпраща оръжия, Путин бързо ще бъде свършен.

Така че така наречената среща на върха в петък беше възможност за Кремъл да се увери, че катастрофата няма да се случи. Затова Путин даде на Тръмп всичко, от което се нуждаеше, започвайки с похвали. Войната никога не би се случила, каза той, ако Тръмп беше президент през 2022 г.

Всеки гангстер се нуждае от изкупителна жертва, а бившият президент Джо Байдън отговаря на това изискване.

След това Путин даде празни обещания, че целта му е мирът.

Единственото препятствие, каза той, е войнолюбивото правителство на Украйна. Това е била неговата неискрена позиция от самото начало: ако украинците просто приемат, че нямат право на независимост, Русия би могла да управлява страната им без нужда от насилие.

Накрая, зад кулисите, той ще се е погрижил Тръмп да бъде напълно възнаграден.

Не знаем какви частни сделки може да са били сключени под масата по отношение, например, на минералните богатства на Украйна.

Но знаем, че Тръмп е човек, който разглежда другите страни като "недвижими имоти", които чакат да бъдат експлоатирани.

Знаем също, че той е приел луксозен Боинг 747 на стойност около 400 милиона долара с позлатени стени и обзавеждане от кралското семейство на Катар, когато е сключил бизнес партньорство с тях.

Дали Путин е намерил начин да надмине това, не знаем.

Но каквито и да са били усилията, Русия е избегнала тези армагедонски мита.

Но това беше само половината от програмата на Путин в Аляска. Той също така беше решен да демонстрира легитимността си като световен лидер.

Той можеше да бъде арестуван като военен престъпник в момента, в който самолетът му кацна. В момента той трябваше да бъде там, където заслужават престъпленията му, облечен в оранжев гащеризон, окован в клетка в Гуантанамо Бей.

Но никога не е имало и най-малката опасност от това. Вместо това той е демонстрирал властта си, напомняйки на света, че е "недосегаем", колкото и илюзорно да е това в действителност.

Защото Русия е натоварен камион, който се катери по стръмен хълм, който никога не свършва.

Шофьорът не смее да махне крака си от педала на газта, защото ще загуби скорост и ще бъде изхвърлен от шофьорското място.

Путин трябва да продължи, без да обръща внимание на писъците на двигателя, и да поваля всеки, който се изпречи на пътя му.

И той ще го направи.