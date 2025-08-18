Цяла нощ не съм мигнал. Изчетох огромната автобиография на 16 годишна ютюбърка. Почувствах се като половин изсъхнала хлебарка в клавиатурата на компютъра си. Какъв живот, какви страсти, какви секс авантюри, какви контакти, щепсели и познанства. Хората са жадували тя да се появи и да се нахвърлят върху нея и да я осмучат емоционално, като кокалче от Кентъки Фрай чикънс,/явно има рекламен договор с тях, даже мисля, че забелязах едно "видио" как си играе с едно бутче, от което старческите ми гениталии почувстваха неочакван порив/, защото хората се нуждаят от емоционални водачи, а не от някакви си стерилни коучове, които не е ясно къде ще ги заведат. Хилядите я следващи, само чакат тя да топне пакетчето с чай ройбос, /рекламен договор/
във врялата вода и да влезе в тоалетната, за да я последват там, докато тя сипе полезни съвети, как да изпразним правилно пикочният си мехур и в каква посока да движим тоалетната хартия Емека, /рекламен договор/, докато си бършем ..., за малко да се изпусна, гъза.
Изведнъж разбирам със страшна сила, как съм пропилял талантливо бездарният си живот и как не съм успял да изкарам и една стотинка от некой свой екстремент. Грешен съм аз, ах колко съм безполезен.
(От фейсбук)
