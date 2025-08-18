"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Да продължа с контрата на мрънкащите.

Бяхме на Черното море, след като по-рано ходихме и до Бялото. Сравненията ми са основани на престоя на по няколко различни плажа.

На Черно море в много и различни заведения, навсякъде персоналът е усмихнат, възпитан, радва се, при все че сме с малко дете, които е шумно и непрекъснато се движи. Е, сигурно помага, че започвам разговора с "Добър ден, имате ли свободна маса за трима?", казвам "Благодаря" и "Довиждане, лека работа".

Навсякъде храната беше изключително вкусна, питателна, никакви забележки. Има опции да се наядеш за 5, 50 и 500 лева.

Чалга? Дънеща музика? Ц, единствено от едно заведение се чуваше караокето, но не беше проблем, със сигурност не като преди години.

Морето? Чисто, лазурно, топло, с кеф да плуваш, да се плацикаш, да играеш с детето.

Плажовете? Чисти, пясъчни, широки, не се буташ сред тълпи от хора. Заведенията на тях също предлагат хубави напитки и усмихнати лица.

Имаш шезлонги, пуфове, столове, възможност да си опънеш кърпа.

Има възможност да караш сърф, лодка, водно колело, кайт сърф, да се гмуркаш, да ловиш риби, раци, миди, скариди, какви ли не неща за забава.

Има как да си правиш пясъчен замък с детето и то да си играе спокойно и в безопасност.

Има доста чужденци, говорихме си с много германци, англичани, украинци.

Минусите са дебилите на мотори, които се силят нощно време и децата на електрически тротинетки и АТВ-та, които карат с 50 километра по пешеходните зони. Беше въпрос на време някое от тях да направи беля, но отговорността е в родителите им, дали им тези неподходящи за възрастта устройства.

Като цяло, Черно море има великолепни курорти и там може да почива всеки, както намери за добре. И аз ще продължа да ходя, с кеф.

(От фейсбук)