Държавата може само да ограничи "пораженията" от повишаването на цените

Ама качват ли се цените, ама каква е връзката с приемането на еврото, ама има ли обективни причини и т.н...

Да ви припомня един железен принцип, доказан в практиката от зората на пазарната икономика. Студентите го учат на теория, бизнесът го изпитва на практика. А той е: "Ако има масово очакване да се повиши цената на една стока, тя неминуемо се повишава". Няма (почти) никакво значение дали има обективни икономически условия, регулации и бля-бля. Принципът е железен и работи безотказно.

Ние изпуснахме питомното, а т.нар. опозиция даде всичко от себе си, дори взе назаем, за да внуши тази неизбежност на повишаване на цените. А и производител, и търговец само това чакат и аз лично не ги виня. Като прибавим и безспорната истина, че цените си се повишават не заради еврото, а заради инфлацията и високото потребление (отделен дълъг разговор) имате чудесна основа за неоправдано повишаване на цените. Толкоз. Няма 100% успех в тази борба, какъвто очакваме от държавата. Тя може само да ограничи "пораженията". За останалото е твърде късно.

(От Фейсбук)