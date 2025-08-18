Ще успее ли Тръмп да изнуди Зеленски да предаде своя народ и отечество?

Два въпроса очакват отговор от днешната среща между президентите Тръмп и Зеленски:

1. Ще успее ли американският президент да изнуди украинския президент да предаде своя народ и отечество?;

2. Ще се включат ли в изнудването и европейските лидери, които ще придружават на срещата Зеленски?

Останалото са подробности.

Фактът, че само преди няколко дни Доналд Тръмп флиртуваше открито с военнопрестъпника в Кремъл и придружаващите го съветолюбци, ме кара да мисля, че той ще обслужи докрай неговата политика. Защото поведението на Путин му е присърце: нагло, хитро, алчно и агресивно. Самият американски президент има такъв тип поведение във вътрешнополитически план.

Сближаването между САЩ и Русия, което Донард Тръмп се опитва да постигне е изключително опасно за света. Той няма да е дълго още президент, но поразията, която ще стори ще тежи много дълго на цялото човечество. Защото практически той ще оневини и върне в политическо "обръщение" виновникът за гибелта на милиони украинци и руснаци в една от най-мръсните войни, на които светът е свидетел от векове. Война, която по размера на осъществените зверства от руските агресори, ни връща към трагедиите на Първата и Втората световна война.

Лъжа са обещанията за гаранции за сигурност, ако Украйна предаде голяма част от своята територия. Украинците ще бъдат прогонени от техните родни градове и села, и в тях ще бъдат заселени пришълци от вътрешността на Русия. Така е постъпвал някога Сталин, нищо по-различно не е измудрил и Путин. Опасността не само за Украйна, но и за Европа, не само няма да изчезне, но ще расте през следващите години. Така, както тя съществува и за нашето Черноморско крайбрежие, където руската народностна общност е вече втора по брой след все по-намаляващото българско население.

При президенстването на Владимир Путин Русия предприе експанзия на Запад и окупацията на украинска територия е само нейния най-очевиден израз. Вярно е, че е възможно за известно време да не загиват повече хора. И това да внуши усещането за мир. Но това ще бъде само поредна илюзия. Защото за какво й е на Русия плацдарм като Крим и Донбас, ако не за подготовка на бъдеща агресия? Нима с придобитите нови територии тя ще стане по-мощна икономически? Нека не бъдем наивници за намеренията на руския политически елит.

Днес американският президент ще предложи на Украйна това, което никога не би посмял да предложи на своя народ. Защото той знае, а може би и несъзнава, колко долнопробно ще бъде това, което ще предложи на Володимир Зеленски. Той вече сам стана част от тази долнопробност и по този начин унижи и американския народ.

Поведението на европейските "лидери" предвиждам, че ще бъде плахо и дипломатично до степен на безличие и те с евентуален свой акт на съгласие с домакина на срещата ще хвърлят в кошчето за боклук всички взети от тях досега решения, както и приетите от Европейския парламент резолюции. Дано бъда опроверган.

Заради Путин намразих руснаците! Заради Тръмп не мога вече да понасям и американците.

(От фейсбук)