Само в "24 часа" на 19 август: Робот - сурогатна майка, ще износва човешки бебета

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 19 август на четете:

Робот - сурогатна майка, ще износва човешки бебета

Чудо! Морето ни чисто като в реклама

Летящата простотия, която убива – 4 мерки да не се повтаря - анализ на проф. Иван Тодоров

С "Добродетели и религии" в час децата ще получават най-важния урок -­ как да бъдат добри хора, казва в интервю проф. д-р Магдалена Легкоступ, декан на Православния богословски факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

А в специалното приложение SMART четете:

Европейски градове стават необитаеми заради ефекта "топлинен остров"

Бил Гейтс повярва в маслото от въглероден диоксид. Ние ще го ядем от 2027 година

Изкуственият интелект вече изкарва десетки милиарди от джобовете ни

Тайните послания на автомобилните емблеми

Все повече електрически коли "бръмчат"

Вижте първите страници на "24 часа" от 19 август през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.