Летящата простотия, която убива – 4 мерки да не се повтаря

По-стриктен контрол за образование и психическа годност при даване на книжка!

Колко трябва да си прост, за да не знаеш, че когато в града се движиш със 100 км в час, можеш да убиеш или сериозно нараниш и себе си, или пък да се прецакаш за цял живот.

Ако не си образован, откъде да знаеш, че вече при превишаване на разрешената скорост с над 20 км/ч

затворът е като при причиняване на смърт след употреба на алкохол или наркотици – от 10 до 20 г.

Като не си образован, откъде да знаеш, че и за най-добрите коли, включително за аудита с мощност над 400 к.с., важат физичните закони и при голяма скорост и завой просто може да не си в състояние да го вземеш.

Първият въпрос, който възниква, е

как са оставили такъв човек да

завърши 11 клас

В българското образование това въобще е нещо нормално. За да не се закриват училища, учениците добутват всякакви образования. Дипломата не е гаранция за нищо. То и в някои университети е така, но там все пак трябва да си завършил средно образование, т.е. да си издържал матури.

След като завършен 10-и клас дава право на книжка, възниква въпросът – а не бива ли тъй нареченото национално външно оценяване (НВО) по български език и литература и по математика да бъде условие да си завършил 10-и клас? Защото в момента за получаване на книжка се изисква удостоверение за успешно приключен учебен план за 10-и клас. Да, НВО в 10-и клас е задължително за всички ученици и е част от учебния процес. Резултатите от него се вписват в удостоверението за завършен 10-ти клас.

Те служат за ориентир и за формиране на профилирани паралелки, но не са условие за завършване на 10-и клас. А трябва да са. Защото завършен 10-и клас в някои училища не е най-вдъхновяващото като образование и не е доказателство, че завършилият може да е шофьор.

В момента

всеки ученик може да провери резултатите си от НВО

в информационната система на МОН. Тази възможност следва да се даде и на контролните органи, издаващи свидетелството за правоуправление, като примерно кандидат-шофьорът трябва да им предостави паролата си за достъп. Да се разчита само на документи, в България е наивно. Всичко вече лесно може да се фалшифицира.

Многократно се обсъждаше в закона да се ограничи мощността на автомобилите, управлявани от начинаещи шофьори.

Никой не спори, че това не е панацея. Не само с автомобил от 400 к.с. и повече, но и с автомобил от 90 к.с. можеш да вдигнеш примерно 100 км/ч. Но има и съществена разлика.

Ако автомобилът е по-маломощен от 100 к.с., скорост от 100 км в час се вдигат не за 5, а за над 10 секунди, което в очертанията на града невинаги е толкова просто.

Естествено, може и да се вземе книжка и няколко години да не се управлява автомобил. Но в големия брой случаи в днешно време хората с книжка започват веднага да шофират. Особено тези, които са безразсъдни.

Обикновено в България законът се променя, след като стане голяма беля. Е, белята стана – да вземат да променят закона и да сложат

ограничение в мощността на колите поне за първата година

шофиране. Това ще спести и немалко пари на немалко родители, които купуват на децата си мощни коли, за да покажат как са “преуспели”.

Дали законодателят да не помисли и за друго – когато на шофьор му съставят примерно 3 акта за период от 7 дни или примерно 4 акта за 10 дни - дали нещо не е наред с този шофьор. И да му се взема книжката примерно за месец.

6-7 нарушения за 2 седмици

е доказателство за пълен непукизъм към правилата за движение. Нарушенията вече се отразяват дигитално и установяването на броя им за определен период е лесно решима софтуерна задача.

И още нещо, което не е на последно място. Психическа годност не се изисква за управление на лек автомобил или мотор. Изисква са само за категориите C1, C, D1,D и за трамвайни мотриси, т.е. поначало за професионални шофьори.

А всъщност автомобилът е най-смъртоносното оръжие поне за България

Много по-смъртоносно от огнестрелното оръжие. Но за да притежаваш оръжие, се изисква психическа годност, а за лек автомобил и за мотор – не. Вече има немалко дипломирани психолози, а и в много държави психотестовете са компютризирани, което не е прекомерно сложно да се изкопира. Поведението на шофьора на смъртоносното ауди говори за видима липса на психическа годност да управлява автомобил. Ако му беше направен читав тест, вероятно нямаше да го вземе.

Всяка една от предложените 4 мерки може би щеше да предотврати трагедията.