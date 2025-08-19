4 млрд. лв. и 18 години по-късно най-после чисто крайбрежие

Откакто преди 18 години България влезе в ЕС, в подобряването на водоснабдяването и канализацията в над 30 града са вложени около 4 млрд. лв., като 1,2 млрд. лв. дойдоха само от кохезионните фондове на ЕС. И макар че през това време имаше и забавяния, и неусвоени средства, дори бяхме изправени пред съда на ЕС, най-после през лятото на 2025 г. берем плодовете от един процес, който поне за Южното Черноморие е почти приключил.

В повечето морски общини има действащи пречиствателни станции и фекалните води не се изливат направо в морето. Благодарение на което водата придоби изумруден цвят и заприлича все едно е от пощенска картичка. А самото море гъмжи от риби.

Поуката е, че повече чужди и наши туристи могат да бъдат привлечени само по този начин - не с бетонни чудовища на първа линия, не с хипервисоки цени. А само когато направим така, че първопричината за посещението - морето, да е достатъчно привлекателно за плуване и отмора.

