Европейските лидери се държаха с Тръмп като с тежко разглезено дете

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След унижението, което Тръмп претърпя от Путин, срещата със Зеленски и европейските лидери му подейства като огромно облекчение.

Те се държаха с него като с тежко разглезено дете, страдащо от синдрома „аз, аз, аз" — с комбинация от ласкателства и натиск.

Европейците му показаха, че истинският съюзник на Америка е именно Европа, и го направиха с емоционално, почти терапевтично обгрижване.

Може би сме една стъпка по-близо до възстановяването на онази особена трансатлантическа, винаги малко резервирана солидарност.

Америка отдавна страда от европейски комплекс, но терапията сякаш започва да действа.

Дали ще продължи — никой не знае. Нищо не може да се предвиди.

(От фейсбук)