Брех, че тънки психологически анализатори сме имали в социалните мрежи. Как гледали европейските лидери по време на срещата им с Тръмп, кви килимчета имало, колко пъти Зеленски казал "благодаря" на Тръмп, с какво сако бил и т.н и т.н. И всичко това говорило за краха на либерално -зелените гейове и т.н и т.н.

Мили, мои ТЪПАНИ - европейските лидери присъстват единствено и само в качеството им да подкрепят Зеленски и украинците. Преглътнаха егото си и показаха европейска съпричастност - това, което го има само между европейските народи! САМО! Тръмп иска сделки, Путин иска всичко, а Европа нито за момент не изостави украинците. Ако само за миг си затворите оченцата и се замислете в какво семейство бихте желали да растат децата ви - руско, американско или европейско ще си спестите много главоблъсканици.

ГОРД съм с поведението на европейските лидери и съм горд, че България все повече се приобщава към тази общност.

(От фейсбук)