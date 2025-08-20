Само в "24 часа" на 20 август:
Почти 5 милиона "в плик" взели депутатите над заплатите си през 2024 г.
Цените на имотите правят гневни младите, които не виждат хоризонт за дом и семейство, интервю с финансиста Стефан Костов
За кожата на бъдещия държавен глава - анализ на Евгени Петров
В специалните страници "24 часа - 168 истории" четете:
Защо зелена Европа се затопля два пъти по-бързо от останалите континенти и необходима ли е сиеста?
Да смени ли България туристическата си роза?
Вижте първите страници на "24 часа" от 20 август през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.