Как се печели войната на пътя, ако тестовете “гърмят”?

Една трета от полевите тестове за дрога на шофьорите се оказват фалшиво положителни, но това става ясно след месеци. Толкова се чака за анализ на кръвта в лаборатория. През това време човекът е без книжка и под угрозата от наказателно преследване на практика изтърпява присъда, без да е виновен. Обещаха лаборатории, купиха, но проблемът продължава. Депутат дори предложи промяна в закона, с който книжката да се взема до 72 часа. Ако през това време не излезе лабораторният тест, трябва да я върнат.

Твърде много сме вторачени във войната срещу пияни и дрогирани шофьори. Или поне непропорционално в сравнение с други проблеми на пътя. Лесно е да се правят хайки и да се тестват шофьорите с твърде чувствителните дрегери на МВР. Трудно е да се обучават младите, да се строят пътища, без да се краде, да се слага маркировка, да се режат храсти, да се организира движението така, че да няма катастрофи. Иначе за цялата минала година дрогирани шофьори са причинили смъртта на 4-ма души. А останалите до 400?

