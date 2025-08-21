Иван Кристоф - Човека Паяк коментира трагедията в Несебър и търси причините

За деца има специални сбруи - кръстните седалки не са подходящи, защото може да се получи обръщане и нарушават циркулацията на кръвта

При удар с 90 км/ч водата не може да се "размести"

Иван Кристоф е известен като Човека паяк. Доброволец спасител, служил в 25-та Медицинска дивизия на Канадската армия, базирана в Торонто. Той е многократен световен рекордьор за най-дългото в света спускане и изкачване от летящ хеликоптер, експерт в екстремни високо рискови височинно-въжени и въздушно-въжени операции и иноватор в сферата на височинното спасяване и въздушните дейности в алпийски стил. През 2003 г. става първият човек, работил на върха на най-високата кула в света. Ето неговият анализ след трагедията с малкия Иван.

Това, което се случи, е ужасяващо - изказвам на съчувствие към близките. Доколкото видях от кадрите, причината е скъсан колан на сбруята.

Елементарна грешка и безотговорна липса на мерки за безопасност. Ето няколко фактора, които ми направиха впечатление от репортажите и споменавам на базата на моите професионални познания и опит:

Преди да си вържете живота и този на детето си на въже, за да полетите 50 метра над морето, гледайте внимателно в чии ръце се оставяте и доколко са сигурни всички детайли по обезопасителната екипировка. От тв кадрите видях една очевидно стара и износена сбруя с откъсната част на лентата, която трябва да се закопчае. И винаги трябва да има резервно (двойно) осигуряване. Цяла наука е как се подържа, тества и проверява тази лична екипировка и как тя се връзва в цялата система. Една система е толкова силна, колкото най-слабото място.

Не мога да си представя ужасът на майката, когато вижда, че детето се откъсва и полита... И да бях проверил всичко и то да е наред, пак бих държал сина си силно, защото има и вътрешни и микроскопични признаци, които дори професионалното око да не забележи, За съжаление, не знаем какво се е случило, освен че всичко това е предвидимо и е могло да се избегне!

Като любител парашутист и парапланерист за мен приземяването в екстремна ситуация е силно преживяване и съм оцелявал в какви ли не експериментални полети. Но в конкретни случай забелязах, че сбруята със скъсан крайник за закачването на единия крак бе само кръстна.

Такива не би трябвало да са час от екипировката, а да се бракуват. Нямат място там!

Веселин Тодоров, който има опит в парасейлинга, ми спомена, че там седалките са кръстни, което ме учудва. Аз обичам да ползвам кръстна седалка особено при хеликоптерни операции, защото мога по-лесно да се извърна с краката надолу, за да си подобря кръвната циркулация и избягам от симптома harness pathology. Но когато тя е разхлабена и не е в пригоден малък размер за деца или слаби хора, може да се е получило и обръщане, както Веселин Тодоров сподели.

От физична гледна точка, последствията от такова падане са катастрофални, независимо от възрастта. Терминът е травма от внезапно спиране или травма от децелерация.

Ето какво се случва при падане от 50 метра (приблизително височината на 16-17-етажна сграда) във вода:

1. Скорост при удара - тялото пада свободно и се ускорява под действието на гравитацията с около 9,8 метра в секунда. При това положение скоростта при удара във водата ще бъде над 90 км в час в зависимост от положението на тялото и съпротивлението на въздуха. В такава ситуация водата не се "държи" като течност, а като твърда повърхност. Тя не може да се "размести" достатъчно бързо, за да забави тялото постепенно.

2. Характер на натоварването (травмите) - то е екстремно, внезапно и цялостно. Ребрата ще се счупят и ще нанесат допълнителни наранявания на белите дробове и сърцето. Диафрагмата може да се скъса. Главата е особено уязвима. При удар с такава скорост черепът може да се счупи, а мозъчната тъкан да получи сериозни контузии, наранявания от самото децелериране. Съзнанието се губи мигновено.

Гръбнакът, особено в областта на врата, няма да издържи на силата и ще се счупи, което води до катастрофални щети на гръбначния мозък.

Защо водата не спасява? Много хора вярват, че падането във вода е "по-меко". Това е вярно само за много малки височини и при правилна позиция на тялото (входящ удар с краката). От височина над 20 м водата губи тази "мекота". Причината е, че тя има повърхностно напрежение, което трябва да бъде преодоляно. Но също така тя не се свива при удар. Тялото трябва да "избута" водата настрани, за да я премине, а при високи скорости това става твърде бързо и водата се "държи" като стена.

В момента на удара смъртта е мигновена.

Болка не може да има, тъй като нервната система няма време дори да регистрира случващото се заради невъзможното натоварване върху тялото. Съзнанието се губи веднага. Според Иван Кристоф парашутът при парасейлингът има много повече недостатъци от обикновения. СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

В екстремните спортове, в спасявания и в безопасността всичко е математика. За деца има специални сбруи, които са различни от другите не само заради размера, но и защото техните телца са чувствителни, а при стягане и натоварване временно им се нарушава циркулацията до виталните органи, от което следва, че сърцето започва да помпа повече кръв, за да балансира.

Когато нормалното кръвообращение е нарушено и тялото е в покой (висейки във въздуха), от собственото му тегло се възпира кръвопотокът около сбруята, при това трябва да се добави съпротивлението на вятъра. И около кръвоносните съдове се събира токсичност. Затова е важно при спасен след подобен инцидент човек да не му се реже сбруята веднага, а да се направи специален масаж около нея. В противен случай токсините могат да навлязат и има регистрирани смъртни случаи, известни като симптома harness pathology - патология, причинена от предпазен колан/сбруя. Когато човек виси неподвижно в предпазен колан (при алпинизъм, работа на височина или при спасителни операции), ремъците на колана притискат бедрата и ингвиналната област. Това може да доведе до намалено венозно връщане от долните крайници, застой на кръвта и исхемия. И ако остане дълго в това положение, се появява риск от т.нар. suspension trauma (синдром на окачването) - изтръпване, болка и слабост в краката, замайване, гадене, изпотяване, учестен пулс и задух, загуба на съзнание (поради липса на мозъчно кръвоснабдяване), в тежки случаи - аритмии, шок и дори летален изход. Затова в индустриалната безопасност и спасителната медицина този проблем се разглежда като сериозен и правилото е никога да не се оставя човек да виси дълго време в сбруя.