Слънчево време и високи температури на 21 август

Времето София 15° / 15°
Само в "24 часа" на 21 август: Казваме ли на лекаря как се бие инжекция? Защо тогава тормозим учителите

Само в "24 часа" на 21 август четете:

  •  Родители, вярвайте ни, призовават в интервю двама от младите директори на елитни гимназии
  • Виновни ли са младите, че искат 3 хил. лв. заплата - анализ на Винсент Тановски
  • Свобода за теленцата или какви са каузите които палят българите
  • Как Захари Бахаров успя да победи "Гунди"

Вижте първите страници на "24 часа" от 21 август през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

