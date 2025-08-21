Изцяло в Европа – и цяла “Европа”

Има някаква символика в това, че “Европа” е името на магистралата, която ще бъде пусната най-после, и огромният (особено през лятото) трафик между Централна и Западна Европа и Турция ще тече у нас по удобен широк път. А не да се запушва до Калотина.

Пресече ли колата границата със Сърбия, оттам нататък може да стигне само по магистрала до почти всяка важна точка в Европа. Беше странно и неясно защо само в България има проблем с придвижването. При положение че сме държава на кръстопътя на Балканите.

А символиката с името “Европа” е в това, че България почти завърши пълното си интегриране в Европейския съюз - вече сме в Шенген, от 1 януари догодина ще влезем в еврозоната. Щеше да е нелогично да нямаме поне една магистрала от граница до граница - без цяла “Европа”.

