Гръцка мусака

Само в "24 часа" на 22 август - 65 години за пенсия стигат, защото живеем по-малко от европейците

1988

Само в "24 часа" на 22 август четете:

  • 65 години за пенсия стигат, защото живеем по-малко от европейците - това казва в интервю новата управителка на НОИ Весела Караиванова-Начева
  • Васил Найденов: Не съм злодей! Не газя закони! Ще пея с чест! Голямата попзвезда в първа официална позиция след спора за авторски права с композитора Стефан Димитров
  • Банката за развитие влиза в бъдещия национален борд, който ще решава проблемите с безводието
  • До 1 чаша алкохол, за да не вдигаме кръвно, и още здравни съвети как да пазим сърцето си и да проверим дали е здраво

Вижте първите страници на "24 часа" от 22 август през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                 

