В сивата зона: все повече бегълци от обвързване и секс

Причините за самотата на родените след 1997 г.: от финансовата несигурност и кариерата до "перфектните снимки" в мрежите

Все повече младежи изпитват все по-рядко сексуално привличане, обсъждат световни медии и групи в социалните мрежи. Появи се термин за това - “грейсексуален”.

С понятия като “грей” и “асексуалност” се обозначават усещанията си за “слабо”, “от време на време”, “рядко”, “при определени условия” или “съвсем никакво” сексуално привличане.

Български младежи, които попитах, изобщо не бяха и чували за тези два нюанса. А психолози обясниха, че едва ли са правени проучвания у нас колко от българите са “грей”, асексуални и с която и да е друга сексуална ориентация да обозначават себе си.

Ванина Цонева - секскоуч, която консултира двойки, съветва да се прави разлика между отказ от секс, което е избор, и грейсексуалност, която е подвид на асексуалността и е ориентация, с която се раждаш.

В този смисъл едва ли така уверено може да се твърди, че все повече млади се отказват да правят секс. Факт е обаче, че

всеки 4-и на възраст 15-30 г. се чувства самотен,

според проучване на “Галъп” сред 145 хил. респонденти над 15 г. в 142 страни по света в периода юни 2022 г.- февруари 2023 г. И изследователите твърдят за тях, че самотата им е подхранвана по-скоро от тревожност, отколкото от липса на сексуален интерес.

Всъщност терминът “сива сексуалност” съвсем не е нов - използван е за първи път през 2006 г.

Тези, които се идентифицират като грейсексуални, казват, че това е спектър, който може да включва и други идентичности, като например демисексуални - хора, които изпитват сексуално привличане само след като изградят силна емоционална връзка.

А представата за романтиката силно се променя

във времената на бурно развиващи се технологии.



Терминът “грейсексуалност” обаче днес набирал популярност в дискусионната платформа Reddit. Там има форум, r/Greysexuality, който привлича над 8300 членове и остава изключително активен. Видеата, в които подкастъри описват себе си с такава сексуална идентичност също са събрали хиляди гледания в ТикТок и Youtube.

В такъв клип ютюбър под псевдонима @notdefining описва сивата си сексуалност като чувство на “леко сексуално привличане”, но “в ниска степен”.

Той нарича наименованието изключително полезно, защото помага на хората като него да разберат, че изпитват сексуално привличане, наслаждават се на секс и сексуални фантазии, но може би ги изпитват в значително по-малка степен от повечето хора.

Тази тенденция сякаш става по-видима на фона на нарастващата загриженост на експертите, че поколението Z (родени между 1997 и 2012 г.) са много по-инертни в търсене на сексуални партньори от предишните поколения на същата възраст.

Проучванията показвали нарастващ брой хора, които съобщават, че нямат сексуални партньори или имат редки срещи - феномен, често наричан “сексуална рецесия”.

Според други проучвания обаче, цитирани от Ванина Цонева, тъкмо милениалите правели най-много секс - 60% сред тях в сравнение с 40-50% от останалите поколения. Второто място било за представителите на джензи, а третото - за бейби бумърите.

Панелно изследване, проведено между 2018 и 2024 г., публикувано от “Вашингтон пост”, регистрира промяна в силата на различните личностни черти в групата на 16-39-годишните. В тази група

нараства невротичността,

а тенденцията при качества като добросъвестност, сговорчивост и екстровертност е низходяща.

Любопитни данни има и за сексуалния живот на младите мъже от социално изследване, също публикувано от “Вашингтон пост” - ако през 1989 г. делът на мъжете на възраст 18-30 г., които не са имали нито един сексуален партньор през живота си е 7%, през 2024 г. този дял надвишава 50%.

Много е вероятно част от обясненията за необичайно високите дялове девствени мъже да се окажат неправилното образование, порнографията, подхранваният от социални медии натиск върху образа на тялото, дигиталното откъсване и политическият натиск, както пише американската писателка Картър Шърман.

Според нея тези фактори в комбинация променят опита на младите хора за секс и интимност и даже са създали тенденция на “страх и срам” около секса.

Проучвания показват, че

гледането на “перфектни” снимки в инстаграм

може да намали самочувствието на младите хора за телата и външния им вид, което от своя страна може да ги откаже от срещи или секс.

Като цяло мнозина определят новите сексуални идентификации като положителна стъпка, защото дават на хората възможност да изразят чувства, които иначе биха се затруднили да обяснят.

Все пак е добре да се прави разлика между “асексуалността” в целия ѝ спектър и временната загуба на интерес към секса. Това може да е признак на стрес, депресия, или здравословни проблеми.

Според здравни експерти загубата на либидо може да се дължи на сърдечни заболявания, диабет, проблеми с щитовидната жлеза или менопаузата. Също може да е предизвикано от медикаменти.