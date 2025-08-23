Доц. Румен Бостанджиев, сексолог: Българинът е пленник на еротичната любов, която свързва мъжа и жената

Въпросът дали български младежи под 30 г. се вписват в тенденции, определяни като “грейсексуалност” и “асексуалност”, за мен е по-скоро опит да се омаловажи ролята на сексуалността като ключов фактор във възпроизводството на човешкия род. За щастие, българската култура е с много по-дълбоки и здрави родови корени и трудно може да се огъне пред подобни внушения.

Националната ни култура е дълбоко свързана със земята, с труда и родово-семейните връзки. Затова за нас еротичната любов е движещата сила, която свързва мъжа и жената в семейната общност, извън която се чувстваме без корен. Всеки опит сексът да се представи като “мисловна конструкция”, както правят последователи на американската философка Джудит Бътлър, не намира почва у нас.

Някои описват българина като див сексапилен балканец. Хората, живеещи по нашите земи, от хилядолетия са градили цивилизация, стъпвайки върху неизменните човешки ценности. Колкото до сексапила, той е израз именно на тези естественост, спонтанност и сърдечност, които все повече липсват в други култури.

Очевидно, изкушени от виртуалната връзка днешните младежи много по-малко общуват “очи в очи”. Мозъкът ни обаче е устроен така, че единствено живата връзка създава преживяване за автентична свързаност и принадлежност към социалната общност.

Всеки човек е свободен да избере дали да се обвързва в интимна връзка и дали тя да бъде узаконена чрез брачен договор. Често желанието за безгрижен живот, ориентиран главно към забавления и консумация, кара младите хора да отлагат или да избягват ангажирането с грижата за семейство и деца. Вместо да измисляме етикети обаче, по-добре би било да се помисли за стимули за младите семейства и родители.

Уникалността на българската културна традиция е в това, че тя е гранична и поради това се влияе както от западните тенденции, така и от културното развитие на Изтока. А според мен енергията на Изтока нараства. Българската традиция е в основата си аграрна и това я прави много здраво свързана със семейните и православните ценности. Точно това ни имунизира срещу отчуждение и алиенация.

Колкото до разделенията в сексуалната ориентация, за мен те са пошъл опит да се прави сензация от явления, които изискват много по-сериозен анализ.