Проф. д-р Връбка Орбецова: Човек и на 100 г. може да изглежда на 50, ако се храни и мисли правилно. Болестите зависят 30% от гените

Никога не съм спазвала диети, важно е пълноценното хранене. Ям и месо, но рядко

Ванга много ми липсва. Питала съм я за какво ли не, дори за Трета световна война. Казвала е, че няма да има

- Проф. Орбецова, вие сте специалист по метаболитни нарушения. С какво се храните, за да изглеждате толкова добре и в кондиция на вашата възраст?

- Никога не съм спазвала диети. Пълноценното хранене е важно. Аз не обичам месни и тлъсти храни, обичам вегетарианското хранене. Ям и месо, но рядко. Ако говорим сериозно, притеснява ме качеството на продуктите в магазините и неведнъж съм казвала, че е нужен по-добър контрол, за да имаме здрави подрастващи.

Без храна не можем да живеем, но прекомерното хранене, алчността, лакомията сякаш вървят ръка за ръка. Затова те са наречени пороци в религията. Човекът експлоатира от години всичко, което ни дава Земята, и няма как отровите, които използваме в ежедневието, да не я нараняват.

Освен това според квантовите физици започва да изтънява т.нар. геомагнитен щит, който ни предпазва от електромагнитното поле, което се намира между Луната, Земята и Слънцето. А продължи ли да изтънява той, ще се появи реалната заплаха за човечеството.

- Човечеството се разболява и онкологичните заболявания стават все по-чести.

- Така е. Хората не се хранят правилно, не живеят правилно, не мислят правилно. Навици като тютюнoпyшeнe, cтpec, oбeздвижвaнe, зaтлъcтявaнe, алкохол водят до 70% развитие на онкологично заболяване. Установено е, аз съм го казвала, че само 30% зависи от генетиката дали ще се разболеете от рак. Сами си създаваме предпоставки, които можем да избегнем. Живеем в безкрайно замърсена енергийна среда и с тези мобилни телефони.

- Преди години направихте бум с твърденията си, че човек и на 100 години може да изглежда като на 50. Това продължава да шокира хората.

- Да. Моята докторска дисертация шокира колегите с разсъжденията ми. При изследванията ми за възрастови изменения при опитни животни се установи, че механизмите за регенериране са съхранени и готови да осигуряват благополучие и подмладяване на организма.

Това беше в разрез с тогавашните схващания за стареенето и атеросклерозата. Даже разделих и съпоставих опитните животни на податливи и резистентни на атеросклероза и стареене и точно при резистентните тези механизми за регенериране се оказаха по-добре развити. Тези обратни механизми се наричат витаукт и те са естествени начини на организма да противодейства на остаряването.

Системата витаукт се активира от положителни емоции, което е доказано с редица експерименти. Неслучайно човекът е създавал изкуство от зората на своето съществуване. Картини, мелодии, красива природа, забавления, удоволствия, радост от живота противодействат на болестите и забавят стареенето. Когато получаваме приятни изживявания чрез нашето емоционално тяло, то ги предава към вътрешните органи, системи, клетки посредством енергийните центрове.

Тази информация се съхранява в паметта на тялото и клетките и не е трудно да я извикаме отново, за да си припомним миговете на наслада и удоволствие.

- Така наречените високи вибрации, за които много се говори днес, те ли ни правят да сме млади?

- Да, точно така.

- Вие сте имали много срещи с Ванга. На 11 август станаха 29 години от нейната кончина. Липсва ли ви тя?

- Ооо, много ми липсва. Много я обичам. Говорили сме си с нея толкова пъти и не искам да мисля, че я няма. На мен, като ми стане мъчно за каквото и да е, започвам да си говоря с нея - и устно, и мислено. Липсва ми. ВАНГА

- Предсказвала ли е Ванга наистина катаклизми с конкретни месеци и години, както пише за нея и в международния печат?

- Не, не е казвала много неща както с дати, така и с месеци и години, както сега го изкарват. Питала съм я за какво ли не. Дори за трета световна война. И не, казвала е, че няма да има такава.

- Тя беше много близка с Людмила Живкова. Изненада ли ви самоубийството на Тодор Славков, сина на Людмила?

- Ох, Боже, много ми стана мъчно, като разбрах. И сега ми се насълзяват очите. Аз го познавах от малък Тошко. Той беше много чувствително дете. Неслучайно си отиде от този свят точно на датата на смъртта на майка си. Не е бил болен, а просто много тежко наранен от загубата на майка си. Душичката му беше наранена, толкова години го е таял в себе си.

- И вие като Ванга имате прозрения.

- Така е. Случвало ми се е често да предсказвам. Като малка, като кажа, че еди кой си ще дойде, той идваше у нас. Но не се изживявам като гадател, аз съм лекар. В моята професионална дейност много ми е помагала интуицията. Баба ми беше лечителка, майка беше много сензитивен човек. А аз винаги гледам душата в другия човек и това ми е помагало.

Интересът ми към алтернативната медицина, към невидимото у човека и света около нас не е случаен. Често слушах разказите на майка ми как баба е помагала на хора със сериозни заболявания и това ме караше да се възхищавам. Учителите в гимназията ми казваха, че ще стана физик, литератор, философ, но никой не ми каза, че ще стана лекар.

Една сутрин в просъница аз се видях с бяла престилка и със слушалката на врата. Просто се видях. И си казах, че ще стана лекар.

- Вие обаче не отричате алтернативната медицина, а повечето доктори гледат с насмешка на народните лечители.

- Алтернативната медицина е изходната медицина. Нейните корени са дълбоки, защото и преди да е имало болници и лекари, хората са се лекували, използвали са средства и за диагностика, и за профилактика и без да са учили медицина. Като депутат във Великото народно събрание, когато не познавах лично нито един екстрасенс, но вече виждах как нещата започват да излизат от контрол, внесох предложение за промяна в Закона за народното здраве.

Това беше през 1991 г. Тогава в пленарната зала внесох корекция в закон, която да регламентира прилагането на методите на алтернативната медицина. После това бе отменено, без да бъда уведомена като вносител.

- А с днешна дата истински ясновидци има ли у нас?

- Разбира се, че има. Ние сме народ, много надарен с хора, които притежават изострена сетивност, долавят информационни сигнали от Космоса.

Освен това във всеки човек е дълбоко заложен механизъм, който му позволява да улавя изпреварваща събитията информация. По този начин той се пази и предотвратява бедствието, а не върви след него. Иначе нямаше да оцелеем. Няма човек на този свят, който поне веднъж в живота си да не е доловил такава информация.

В този смисъл леля Ванга беше велика, но има и други, които с голяма достоверност предсказваха бъдещето. Феномени са Момера Пенчева, Стефка Димитрова, покойният Илко Казанджиев и много други.

- Вярвате ли в прераждането?

- Вярвам. Ако се докаже, че прераждането съществува, е много лесно да си обясним защо се предава в поколенията и доброто, и лошото. Защото фактически ние загубваме физическата си същност, но енергийната - не. Енергийният код остава, а той е и кодът на нашето собствено прераждане в някой потомък по-нататък. Всичко, което вършим като действие и поведение в земния си живот, е информация, която отива в общото информационно поле на Космоса.

- А вярвате ли в магии?

- Да, вярвам. Всъщност магическото е заложено в основата на живота ни. Магията е психотронно въздействие върху психиката на човека. Тя е силно вклиняване на някаква мисъл, нещо като компютърен вирус в биологичната ни машина. Хубаво е хората да се защитават с молитви.

За съжаление, някои т.нар. лъжелечители спекулират с хората, които са в стрес или друга негативна емоция, и изкарват пари от тях. Чиста шарлатания е това. Но българите генетично носим магическото у нас.

- На 19 август дъновистите посрещнаха своята Нова година. Петър Дънов, Петър Димков и духовните български водачи пророци ли са?

- Да, надарени от Бог хора, което ги прави различни. Проверката на времето е доказала думите им, които са се сбъднали. Те получават информация, от която много народи днес са лишени по простата причина, че в древна Европа стотици са били унищожени от Светата инквизиция.

Цели родове с подобни способности са си отишли. И при нас е имало гонения на богомилите, въпреки всичко те са пуснали дълбоки корени, оставили са незаличими следи.

- Вярно ли е и че вие сте провидели смяната на системата през ноември 1989 г.?

- Може да се каже. Но нещата ще започнат да се оправят за България, защото земята ни е свещена.

- С кои от колегите си в парламента тогава се разбирахте добре и сегашните политици допадат ли ви?

- Някои от сегашните - да, други - не, но то е нормално, друго поколение е, всяко със своята характеристика на времето. Не мога да кажа, че не ми харесват всички, нали ние си ги избираме. Не обичам персонално да соча хора, с които съм работила добре. Мисля, че умни и начетени бяха Станко Тодоров, Андрей Луканов, Добри Джуров, Лилов, Петър Дертлиев, много се разбирах с тях.

- Гласувате ли на избори?

- Да, винаги. Само веднъж не отидох до урните, тъй като бях болна. Имам силно гражданско чувство, както и цялото ми семейство. Дори най-малката ми правнучка Еличето много се вълнува от политиката. Тя е лекар вече, има малко детенце, отличник на випуска беше, другата ми внучка е дипломат в Женева - Вероника, внукът ми е в Цюрих, физик е. Радвам се, че са успешни хора.

- А как приемате еврото, имате ли притеснения за вашия бюджет?

- Мисля, че е добре за страната, измислили са го и нещата ще тръгнат и за нас, както е било и за другите страни. Няма място за страх. Сега имаме добра финансова дисциплина и ще се оправим лесно, въпросът е хората да не изпитват страх от новото. Както навсякъде, така и при нас.

Щом сме в ЕС, няма как да избегнем еврото да влезе и тук. Колкото до моята пенсия, понеже ме питате, ако не са децата и внуците, ще ми е трудно сама да се справя. Но аз съм икономичен човек и не съм мерило. Все пак трябва да се увеличат пенсиите, оплакват ми се близки, че са им ниски. Аз моята пенсия не я знам, никога не съм си знаела заплатата, както и пенсията. Е, все пак не е от големите, като на всички научни работници е.

- Има ли чудо в живота ви, което помните и с днешна дата, проф. Орбецова?

- Имала съм много чудеса. Господ ме е спасявал доста пъти. Помня обаче два случая. Има сила, която е трудно да обясниш. Спомням си като малка как едно съседско куче беше пуснато случайно и щеше да ме разкъса, тръгна към мен, стигна ме и се гледахме очи в очи.

Никога няма да забравя това. После се обърна тихо и си тръгна. И друг случай имам - играем си деца на поляната пред нас и аз вървя назад и не виждам каруца с два впрегнати коня зад мен, които тичат много бързо. Майка ми ме е гледала от градината и едва не е загубила съзнание от страх, а аз се обърнах и просто си сложих напред ръцете да се предпазя. Помня, че те изведнъж се успокоиха и точно пред мен спряха.

Щяха да ме смачкат на момента, но моят ангел хранител е бил там и ми е помогнал. Няма да забравя ужаса в очите на хората около мен тогава. Слава богу, размина се лошото.

- А има ли Бог, вярвате ли в него?

- Има Бог. И по-добре в него да вярваме, отколкото в дяволски неща. Всички знаем защо.

ВИЗИТКА

Проф. д-р Връбка Орбецова, дмн, е педиатър, специалист по патобиохимия, лабораторна диагностика, метаболитни нарушения и диабет. Член е на Научното дружество на Балканския съюз по клинична лаборатория и онкология, на Американската асоциация по клинична химия, лектор е по алтернативна медицина.

Била е депутат във Великото народно събрание. Автор е на енциклопедия по интегративна медицина. Проф. Орбецова е шеф на алтернативните лечители у нас - екстрасенси, билкари, акупунктуристи.