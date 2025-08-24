Секскоучът Ванина Цонева: 30% от генерацията Z отказват секс за поне година

Причините: стресът във всекидневието, животът онлайн

- Появи се нов тренд сред младите под 30 г. - грейсексуалност. Обясняват я или като пълен отказ от секс, или като физиологична липса на необходимост от секс, или като епизодична нужда от секс, но само при определени условия. Кое е вярното и как да обобщим тренд?

- Нека първо да обясня - пълният отказ от секс е избор и няма общо с грейсексуалността, която е форма, нюанс на асексуалността. Пълният отказ от секс е нещо като целибат - по енциклопедиите ще намерите обяснението, че е форма на аскетизъм, свързана със сексуално въздържание и безбрачие – отказ от обвързване и сключване на брак. Докато грейсексуалността не е избор, а сексуална ориентация.

- Какво изпитват грейсексуалните?

- Те не изпитват сексуално привличане. Затова грейсексуалността е подвид на асексуалността, както и демисексуалността, при която изпитваш нужда от емоционална близост, за да можеш да изпиташ някакво сексуално привличане към някого.

- Това физиологична особеност ли е? Или е някакъв нов тренд, чрез който назоваваш в каква посока се движи либидото ти?

- Пак да кажа - ако отказът от секс е съзнателен избор, грейсексуалността е ориентация, с която идваш на този свят. Т.е. там няма някакъв съзнателен избор за отказ от секс, просто не изпитваш същото сексуално привличане, като да речем хетеросексуалните.

Впрочем някои може да се откажат от секс, за да обърнат

повече внимание на менталното си здраве или на кариерата

При други изборът да живееш без секс примерно за година, е период, в който осмисляш живота си, партньорите си, правиш си изводи и израстваш, преди да се впуснеш в нови връзки.

Държа да подчертая, че обявяването на такива нюанси в сексуалната ориентация е резултат и от днешната възможност съвсем открито и свободно да я заявим по начин, по който преди не сме могли.

- Твърди се, че все повече представители на поколението Z (родените между 1997 и 2012 г.), а отчасти и милениалите (родените между 1981 и 1996 г.) нямат сексуални партньори или много по-рядко излизат на срещи в сравнение с предишните поколения. Изследователи наричат това “сексуална рецесия” и го обясняват с растяща тревожност. Дали и за вас обяснението е това?

- Има такава тенденция. Даже, докато говорим с вас, погледнах статистиките. И наистина

30% от генерацията Z съвсем съзнателно отказват секс

за поне една година или докато имат преходни връзки.

- Милениалите по-различни ли са?

- Всъщност милениалите правят най-много секс в сравнение с всички останали поколения - 60% от тях срещу 40-50% при другите.

Милениалите са лидери в класацията по този показател, втори са джензитата, а бумърите са последни.

- Описват джензи като по-самотно поколение. Защо?

- Поколението Z e на една от по-ниските позиции в сексуалната скала. И това зависи от начина, по който протича ежедневието им, от тревожността, стреса и напрежението в него. Със сигурност като фактор за по-малко секс сред тази генерация присъстват и социалните мрежи, употребата на устройства.

Но това, че са по-самотни, е тенденция сред цялото ни общество. Една много сериозна авторка - Естел Перел (белгийска психотерапевтка от полско-еврейски произход - бел.ред.), стига до извода, че това води до социална атрофия, от която страдаме всички.

- Според друго голямо проучване от 7% през 1989 година до 2024 г. делът на мъжете под 30 години, които не са имали полов контакт след навършването на 18 години, е скочил над 50%. Има ли основания за тревога?

- Струва ми се нереалистична и невъзможна тази статистика. Може би е добра идея да се види как се дефинира сексът. По-възрастните поколения го мислят като пенетрация, проникване, докато младите разбиват тази дефиниция и включват много други техники.

Наблюдава се и друго -

жените вече са се научили да поставят граници, да казват “не”

и да преценяват какво искат в секса и какво - не. Докато при предишните поколения не беше съвсем така.

- Свързана ли е тази промяна с еманципацията и освен това с онази COVID криза, която задържа и затвори повече хора вкъщи?

- Оказа се всъщност, че ефектът за правенето на секс след затварянето в ковид пандемията е 50:50. Ако за някои двойки е било катализиращо в това отношение, за други е означавало отдалечаване един от друг и повече скандали.

- Според изследователи отказът на все повече млади под 30 г. да правят секс е провокиран от недостатъчно и неправилно образование, от образа на тялото, представяно като идеално в социалните мрежи и порнографията, от откъсването им в дигиталния свят и от политически дебати за сексуалните права. Всички тези фактори предизвиквали страх и срам от секс и интимност. Дали?

- Не мисля, че е така. Мисля, че сексуалността е зависима от сексуалната ориентация. А страхът и срамът са си съвсем отделно. Те не са сексуална ориентация. Онова, за което говорите, е може би някаква травма, някакъв страх, който да се отработи. Но асексуалността като такава си е просто сексуална ориентация.

- Младостта е най-свободният период в живота на човек, в който за мнозина е нормално да си неуверен, неопитен в секса, да имаш комплекси в някаква област или и в тази включително, да се чувстваш самотен, докато търсиш средата си и своя партньор. Не е ли пресилено да се нарича асексуалност? То даже не е избор, а е присъщо на самата възраст. Не мислите ли?

- Пак казвам - различно е от това да си неуверен, да се притесняваш и да те е страх от интимност. Това е липса на привличане по един или друг начин. Отсъствие на чувството, че си сексуално привлечен.

- Статистики показват, че между 0,5 и 5% от германците са асексуални. Каква част са тези хора на фона на упадъчната демография в България, за която постоянно бием тревога?

- Такива изследвания у нас не са правени. Но едва ли делът им е голям. Тук самата ЛГБТИ общност е доста малка, отчасти заради консервативното ни общество.

- Идват ли при вас за съвет асексуални българи?

- Не и не смятам, че асексуалността се нуждае от терапия. С такава сексуална ориентация се раждаш, такава ти е природата.

- Тези хора имат ли партньори?

- Да, много често някои от тях са във връзки и имат романтични отношения, живеят заедно, но не правят секс. И тук е хубаво да се уточни, че има всякакви и много форми на интимност, които не е задължително да включват секс и които могат да задоволят емоционалните нужди на асексуални двойки.