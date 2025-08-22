Как Хелзинки намали до нула смъртните случаи на пътя

Във финландската столица Хелзинки измина цяла година без нито един смъртен случай при пътнотранспортно произшествие. Интелигентното градоустройствено планиране има голям принос за този успех

Нула - толкова са загиналите в пътни произшествия през последните 12 месеца в столицата на Финландия Хелзинки. Други градове също са успявали да постигнат това - например норвежката столица Осло през 2019 година. Хелзинки обаче е един от най-големите градове, който е успявал да сведе до нула смъртоносните инциденти по пътищата. Населението на финландската столица е близо 690 000 души, а последният смъртен случай при катастрофа в града е от юли 2024 година.

До началото на юли 2024 в Хелзинки са регистрирани четири смъртни случая при пътнотранспортни произшествия за годината, което е 0,59 на 100 000 жители. За сравнение: в Берлин са регистрирани 1,45 на 100 000 души, а в Лондон - 110. В Осло, който е само малко по-голям от Хелзинки, този дял е 0,56. Според данни от 2023 г. България е на първо място по брой на загиналите в пътнотранспортни произшествия на 1 милион души население, пише "Дойче веле".

Според Рони Утриайнен, инженер и експерт по пътното планиране в Хелзинки, за този успех са допринесли няколко фактора. Начело на списъка са ограниченията на скоростта до 30 километра в час, въведени на повече от половината улици във финландската столица, както и в близост до училищата. "Мисля, че това е една от ключовите мерки. Тя не е достатъчна, но определено е важна", казва експертът.

Амбициозна целУспехът на Хелзинки е в съответствие с програмата на ЕС "Визия нула", чиято цел е до 2050 г. да се достигне възможно най-близка до нулата стойност на смъртните случаи по пътищата. За постигането на тази цел градската администрация на Хелзинки започна Програма за развитие на пътната безопасност, за да направи улиците на града по-безопасни и социално отговорни.

Хелзинки иска да идентифицира най-важните маршрути за безопасността на децата, пешеходците и велосипедистите и да преустрои инфраструктурата си по съответен начин. Това включва реконструкция на велосипедните алеи и уличното осветление, подобряване на указанията, съвместна работа в мрежа с други градове и институции. Според експерта Утриайнен приоритет е също така да нарасне използването на обществения транспорт, който премахва в максимална степен автомобилите от пътищата.

За да идентифицира опасни пътни участъци и места с висока честота на произшествията, Хелзинки събира както данни за катастрофите и скоростта на шофиране, така и информация от жителите. Това помага на специалистите по планиране на трафика да разберат как функционира движението в града и къде трябва да се направят промени.

Инженерът по планиране на трафика Хаген Шюлер казва, че при съвременното планиране е важно да се вземат предвид много данни. А това е сложно начинание. "В повечето големи градове има центрове за управление на трафика, където цялото движение в града се наблюдава чрез сензори, камери и детектори. Не можеш да контролираш всеки фактор, като например лошото време, но премахването на поне един от тях създава буфер и инцидентът не се случва", обяснява Шюлер.

Контролът на движението е важна предпоставка за успеваемостта на действията, целящи безопасност на пътя. Координацията между града и полицията позволява на Хелзинки да налага спазването на правилата за движение и да контролира скоростта в града.

"Полицията отговаря за спазването на скоростта във Финландия, но градът е отговорен за изграждането на стационарни контролни точки, които полицията да използва", обяснява Утриайнен. Понастоящем около Хелзинки има 60 такива фиксирани контролни точки с камери за контрол на скоростта - главно по пътища с ограничение на скоростта от 40 км/ч или повече. "Установихме, че контролните точки намаляват дела на прекомерното превишаване на скоростта", казва Утриайнен.

Хелзинки като модел за подражание

Шюлер вярва, че управлението на трафика един ден ще може да бъде автоматизирано и направлявано от изкуствен интелект. Според експерта автоматизацията, която все още е в процес на разработване, ще се появи заедно с автономните превозни средства. Ако бъдат одобрени за използване, тези превозни средства ще изпращат данни за скоростта и местоположението си до центровете за управление на трафика, които на свой ред ще им подават информация за ограниченията на скоростта и смущенията.

Изкуственият интелект, смята Шюлер, би могъл да се използва и за анализиране на снимки от камери за наблюдение на трафика, за да се контролира движението автоматично. Експертът е убеден, че "Визия нула" е възможна - и че усилията на Хелзинки в тази насока са модел за подражание за всички средно големи градове. "Повечето градове, които са постигнали нулева смъртност, са по-малки, много по-малки. Затова вниманието, което Хелзинки получава, е напълно оправдано", казва Шюлер.