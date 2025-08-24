Коментар на седмицата №2: Стига полицейщина! Вие сте тук, за да служите на гражданите, а не те на вас!

Публикуваме отново най-четените коментари през изминаващата седмица. Този е номер 2 с над 44 000 прочитания.

Крайно време е да се отмени практиката, според която се задържат за 24 часа всички шофьори, дали положителен тест за наркотици, а не само неадекватните и скандалджиите. Стотици невинни вече пострадаха заради лошите тестове - 40% от тях се оказват фалшиви!

Даниел Митов направи доста положителни промени в МВР и доказа, че определено не е от министрите на вътрешните работи с промит полицейски мозък. Затова се чудя няма ли най-сетне да промени наредба ли е, заповед ли е или просто негласна практика да бъдат арестувани за 24 часа всички, които дават положителна реакция на полевия тест за наркотици. Стотици хора вече пострадаха абсолютно невинни от тази полицейщина. Самите полицаи вдигнаха стачка, когато поискаха да ги тестват за наркотици със същите тези тестове, защото от опит знаят, че често дават фалшиви резултати.

Та се питам защо е нужно да бъдат закопчавани с белезници и арестувани всички, а не само неадекватните и агресивните. И в арестите да се гаврят с тях. И тук идва вторият ми въпрос - защо полицаите се държат като милиционери - те смятат, че са на тази служба не за да служат на гражданите, а гражданите да служат на тях. Такова поведение е недопустимо и към виновните в ареста, не само към невинните.

За една такава невинно пострадала разказа онзи ден "24 часа". А пред Нова тв сутринта, тя даде подробности как са я унижавали в ареста, как я претърсвали на голо и по разни отверстия, въпреки че била в месечен цикъл! И не я пускали до тоалетната с подигравката: Искат да ходят до тоалетната тези, дето са употребили нещо. Ние не сме тук да ви обслужваме! А тя била със светлосин панталон и ... сетете се сами...

Аз си спомням и една шофьорка, блъсната от кола, преследвана от полицейска патрулка. Полицаите й бяха направили тест за наркотици в болницата, след като са й били дадени болкоуспокояващи и я бяха отвели в ареста, където я бяха държали цяла нощ на едно столче с болките и контузиите й. При положение, че вината за катастрофата е на джигитите от патрулката. И началникът на РПУ-то обясняваше, че била задържана, защото такава бил редът!

Всъщност от МВР твърдят, че законът ги задължава да арестуват всички. Шофирането след употреба на наркотици е забранено от Закона за движение по пътищата, тоест е престъпление. Пък в Закона за МВР, чл. 72 пише, че полицаите могат да задържат някого при наличието на данни за извършено престъпление. Могат, не са длъжни. Но явно предпочитат да си вържат гащите и да арестуват наред! И как, моля ви, има достатъчно данни за извършено престъпление? Служебният министър Атанас Илков преди време призна в парламента, че 40% от полевите тестове за наркотици дават фалшиво положителен резултат. Тоест 40 процента от хората, закопчани с белезници и арестувани за 24 часа за шофиране след употреба на наркотици са невинни! И къде отиват тогава принципите на правото - невинен до доказване на противното? И правата на гражданите?

Не е ли време, ако има такава наредба или заповед, или практика да се арестуват всички, тя да бъде отменена? Полицаи, вие сте там, за да служите на обществото, не за да унижавате хората. Да не говорим, че и обществото взе да приема тези арести като наказание, а не като превенция, каквато те всъщност са, според закона. И някакви недообразовани единици, на които дадохме 50% увеличение на заплатите от нашите данъци, взеха да се приемат като съдници и да унижават граждани в арестите!!! А летящите убийци като онзи Виктор да ги пускат с една глоба!!! И да носят стълба на психопати като Семерджиев да се прибере тайно вкъщи след като е убил две жени, за да избяга от закона!!! И да придружават пияни шофьори с лъскави коли по Околовръстното да не ги спре някой колега - един такъв баровец уби французин след полицейския ескорт!!!

Крайно време е за истинска реформа в полицията. Заплатите станаха достатъчно високи, за да могат да бъдат привлечени качествени кадри. И, г-н министър, им набийте в главите това: "Аз съм тук, за да защитавам гражданите и да им служа!" А не да се дуя по улиците и в мрежите, колко съм як/яка! И да искам те да ми се кланят, защото имам пищов и белезници!