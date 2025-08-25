Урсула фон дер Лайен специално за "24 часа": Новата страница в трансатлантическата търговия - силна, макар и не идеална

Постигнахме стабилност и предвидимост вместо ескалация и конфронтация, казва председателят на Европейската комисия

Всеки ден стоки и услуги на стойност над 4,6 милиарда евро прекосяват Атлантическия океан. С обща годишна търговия в размер на 1,68 трилиона евро Европейският съюз и Съединените щати имат най-значимите икономически отношения в света. Ето защо постигнатото миналия месец споразумение е важно.

За сделката се изписа много. Неща, на които е важно да се обърне внимание.

Постигнатото споразумение представлява съзнателен избор

- стабилност и предвидимост вместо ескалация и конфронтация. Представете си двете най-големи икономически сили в демократичния свят да не успеят да постигнат съгласие и да започнат търговска война - единствените доволни щяха да бъдат в Москва и Пекин.

Вместо това постигнахме сделка. Тази сделка е силна, макар и да не е идеална.

Считаме, че митата са данъци върху потребителите и предприятията. Те увеличават разходите, намаляват възможностите за избор и понижават конкурентоспособността на икономиките. С ответни мита от наша страна рискуваме да предизвикаме скъпоструваща търговска война с отрицателни последици за нашите работници, потребители и промишлени отрасли. Дори ако ситуацията ескалира, реалността би останала непроменена: САЩ ще запазят своите по-високи и по-непредвидими митнически ставки.

Най-важният елемент от нашето споразумение беше, че

очертахме много ясна граница от 15% за по-голямата част от продуктите

от ЕС, включително автомобилите и фармацевтичните продукти. Като определя ясен, всеобхватен таван за митата, споразумението внася яснота и стабилност за милионите европейци, чието препитание зависи от търговията със САЩ.

15% е митото за Европейския съюз и това е всеобхватна ставка. ЕС е единственият, за който се прилага такъв всеобхватен тарифен таван - 15% и нищо повече. Това контрастира със споразуменията на САЩ с други държави, в които новите базови ставки ще бъдат в допълнение към старите действащи мита. По този начин европейските стоки ще навлязат на пазара на САЩ при по-благоприятни условия, което ще даде на предприятията от ЕС значително предимство.

Ние също така сме единствените партньори, които си осигуриха изключителна гаранция

за тарифното ограничение за фармацевтичния сектор, сектора на полупроводниците и сектора на дървесината. Освен това постигнахме нулеви мита върху стратегически продукти, като части за въздухоплавателни средства и генерични фармацевтични продукти. Това не са абстрактни категории - те имат централна роля за конкурентоспособността на Европа. Запазването на нулеви мита за тези продукти укрепва както ЕС, така и САЩ. И двете страни поеха ясен ангажимент да продължат да работят за разширяване на този списък.

Същевременно ЕС твърдо се придържа към основните си принципи. Нашите правила за внос остават непроменени. Ние решаваме как най-добре да защитим безопасността на храните, да предпазим европейските граждани онлайн и да гарантираме здравето и безопасността. Това споразумение защитава нашите ценности, като същевременно работи за нашите интереси.

Със сделката се затваря една страница, но историята за бъдещия просперитет на Европа още е в процес на писане. Икономическите ни отношения със Съединените щати може да са най-значимите, но те са само част от една много по-широка картина. САЩ са най-голямата дестинация за европейската търговия, но на тях все още се падат едва около 20 % от износа на стоки.

Поради тази причина

Европа ще продължи да укрепва и диверсифицира търговските си връзки с всички краища на света,

за да стимулира износа, заетостта и растежа на ЕС. Ето защо през последните месеци постигнахме търговски споразумения с Мексико и Меркосур и задълбочихме връзките си с Швейцария и Обединеното кралство. Ето защо приключихме преговорите си с Индонезия и се стремим да сключим споразумение с Индия до края на годината. Тези партньорства укрепват връзките ни на доверие и сътрудничество и ни дават възможност да работим по общите глобални предизвикателства, включително модернизирането на международната търговска система, основана на правила.

Най-важното, Европа трябва да подсили способността си да действа в един по-нестабилен свят. Това започва у дома - с доизграждането на нашия единен пазар. Както Марио Драги правилно заяви, “високите вътрешни бариери и регулаторната разпокъсаност са много по-вредни за растежа, отколкото всяко мито, наложено от трета държава”.

Понастоящем търговията между държавите - членки на ЕС, е по-малко от половината от обема на търговията между отделните щати в САЩ. Ако Европа иска да реализира потенциала си, това е най-неотложно предизвикателство, пред което сме изправени. От намаляването на бюрокрацията до стимулирането на трансграничните услуги - знаем какво трябва да се направи, за да се отключи европейската конкурентоспособност - и настоящата Европейска комисия е силно съсредоточена върху нейното постигане.

Европа продължава да бъде съсредоточена върху дългосрочната перспектива. От нас зависи да завършим нашия единен пазар, да повишим конкурентоспособността и устойчивостта си в секторите на бъдещето и да гарантираме, че Европа продължава да бъде стълб на стабилността в един все по-несигурен свят. Ако искаме силна и независима Европа, трябва да имаме както амбицията, така и единството, за да я постигнем.