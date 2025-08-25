Защо не върви борбата ни с найлончетата

11 милиарда стъклени, метални и пластмасови опаковки е изхвърлил българинът между 2015 и 2024 г. Значи за тези близо 10 г. на всеки от нас лично са се паднали по 160 изхвърлени отпадъци. Те нито са рециклирани, нито са влезли в повторна употреба, както се случва в други държави. С част от тях със сигурност сме замърсили улица, градинка, рекичка, море, планинска пътека, пространство около блока.

На какво се надяваме, след като процентът на кръговост на икономиката ни е 4,9% за 2023 г. срещу средно 11,8% за ЕС? Означава, че не оползотворяваме по никакъв начин тези отпадъци.

Ако искаме да ни е чисто, нека най-сетне решим проблема с депозитната система за опаковките, по която екоминистерството работи от години. 2029 г., когато е крайният срок да я въведем, е далече, нека е по-скоро! Не решава изцяло проблема с опаковките, но ще е малка стъпка напред, а тя е важна.

Голямата е всички да събираме разделно. И да учим децата да го правят. Иначе със заводи за боклук, повишени цени на найлончета и чашки и депозитна система само няма да стане!

