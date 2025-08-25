ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зам.-кмет за дървото, което уби човек в Пловдив: Н...

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/21166109 www.24chasa.bg

Само в "24 часа" на 25 август: Армията си търси сапьори и автоматчици, но и готвачи и пожарникар

1996

Само в "24 часа" на 25 август четете:

Може ли мирът в Украйна да възроди "Южен поток"? - анализ на Валери Найденов

Дават 1,2 милиона за ремонт на гаража на колите на депутатите

Мистерия! Отвлечени или избягали със 160 кг кокаин? Как Наглите възкръснаха от миналото

Частни влакове за следващата Коледа, но от София до морето ще вози пак БДЖ

Армията си търси сапьори и автоматчици, но и готвачи и пожарникар

Вижте първите страници на "24 часа" от 25 август през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Редакционни

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя