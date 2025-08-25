Само в "24 часа" на 25 август: Армията си търси сапьори и автоматчици, но и готвачи и пожарникар

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 25 август четете:

Може ли мирът в Украйна да възроди "Южен поток"? - анализ на Валери Найденов

Дават 1,2 милиона за ремонт на гаража на колите на депутатите

Мистерия! Отвлечени или избягали със 160 кг кокаин? Как Наглите възкръснаха от миналото

Частни влакове за следващата Коледа, но от София до морето ще вози пак БДЖ

Армията си търси сапьори и автоматчици, но и готвачи и пожарникар

Вижте първите страници на "24 часа" от 25 август през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.