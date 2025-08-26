Само в "24 часа" на 26 август: Мантинели без отразители за тъмното и коловози в асфалта убиват един човек на всеки 10 катастрофи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 26 август четете:

Космосът е новото бойно поле - хакери превземат сателити, държави вадят оръжия в орбита

Ще тръгне ли пак "Елховската Марийка" - влакът от Ямбол, а оттам вече и до Одрин

Тунелът под Шипка с една тръба и отделно трасе за линейки и пожарни

Еврото вкара в банките нови 1,6 млрд. лева само за месец

Мантинели без отразители за тъмното и коловози в асфалта убиват един човек на всеки десет катастрофи

Вижте първите страници на "24 часа" от 26 август през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.