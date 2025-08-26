Прокурор Марин Малчев: Книжка трябва да се отнема след положителен тест, но ако има и видими признаци, че шофьорът е дрогиран

Управлението на автомобил след употреба на райски газ трябва да стане престъпление, предлага и.ф. административен ръководител на Софийската районна прокуратура

И още акценти в интервюто:

Подготвяме предложения за пълна забрана на продажбата на райски газ край училищата и младежките пространства

Имотните измамници са престъпници - умни циници със знания в правото

Появи се нова схема – мним банкер кара хората да теглят кредити или да "обезопасяват" парите си

Имаме случаи касиери да звънят и да спасяват спестяванията на гражданите в последната минута

Ще настояваме здравното министерство и МВР да изготвят официален списък с лекарства, които дават фалшиво положителни резултати

Не подписвайте нищо извън нотариална кантора, не давайте оригинал на лична карта или нотариален акт

Ако видите човек на гише в банка, който е нервен, трепери и говори с "полицай" – сигнализирайте

- Прокурор Малчев, отскоро сте и.ф. административен ръководител на Софийската районна прокуратура (СРП), а идвате от Софийската окръжна прокуратура. Защо приехте поста и какви цели си поставяте? Какво ще промените в работата на най-голямата прокуратура в страната?

- Приех поста, защото тук са най-големите предизвикателства. Всяка година през СРП минават близо 60 000 преписки. Това е огромен обем работа, но също така отговорност към надеждите на хората и шанс да зададем посоката на развитие.

Приоритет в работата ще бъде защитата на уязвимите групи - деца, възрастни, жертви на домашно насилие, а също - решителните действия срещу имотни, телефонни и киберизмами, сигурността на пътя и др. Необходимо е и осъвременяване на Наказателния кодекс, който изостава от реалността. Вече въведохме ежедневен мониторинг на “забавените” преписки и единен стандарт по приоритетните престъпления. Важна цел е прозрачността - няма да има “дела на автопилот”, пострадалите няма да бъдат оставяни без обратна връзка.

- Различават ли се престъпленията, които се извършват на територията на Софийска област, и тези в самата столица?

- Средата диктува престъпния профил. София е лаборатория за нови престъпни схеми, които после навлизат в страната. Тежестта е към имуществените престъпления с висока технологичност - киберизмами, банкова фишингпрестъпност, повече улични кражби и ало измами. В Софийска област виждаме класически посегателства срещу собствеността - кражби от домовете, от стопанските дворове, кражби на дървен материал, по-висок дял на престъпленията, свързани с домашното насилие, и значим дял пътни престъпления по междуградската мрежа. Общото е, че жертвите най-често са уязвими хора. Целта ни е една - без “две скорости” на правосъдие.

- В началото на миналата седмица разкрихте поредната ало измама, но, за съжаление, се стигна само до т. нар. муле. Можем ли да говорим отново за подем на ало измамите? Защо въпреки хилядите предупреждения по-възрастните граждани продължават да вярват, че хвърляйки пари през балконите, съдействат на полицията? Има ли нови тенденции в този вид престъпления?

- Телефонната измама е престъпление, което унижава. Когато един възрастен човек хвърли пари през балкона, защото вярва, че помага на полицията, това не е просто загуба на пари - това е удар по неговото достойнство. Наблюдаваме нова вълна на активизация - схемите еволюират, но идеята им е една и съща: страх и паника, предизвикани за секунди. Обаждат се “полицаи”, “лекари”, “банкови служители”, искат “тайно съдействие” и натискат жертвата да действа веднага.

В София за последния месец имаме няколко сериозни случая, появи се и вариацията “служител на БНБ (“банкер” - престъпникът убеждава човека да тегли кредит или да “обезопаси” спестяванията си). Работим съвместно със СДВР и банките, за да спираме измамите навреме. Важно е да говорим открито - няма полицай, който да ви иска пари по телефона. Никога не давайте пари по телефона. Ако чуете “хвърлете парите през балкона” - това е 100% престъпление. Ако получите подобно обаждане, затворете и веднага сигнализирайте на тел. 112.

В последните месеци имаме реални арести на т.нар. мулета в София.

Работим усилено да стигаме нагоре по веригата - до организаторите, които най-често се намират извън страната.

Точната статистика обявяваме след верификация на всички преписки - това е коректно към обществото и към съда. Факт е обаче, че МВР публично отчита засилен натиск и разнообразяване на схемите, а ние реагираме с приоритетно разследване и бързи мерки.

- Разкажете за новата измама, която набира сила - теглене на кредит и предоставяне на парите на измамниците. Какви хора се съгласяват да изтеглят кредит? Достатъчно ли са бдителни банковите институции?

- Особено цинична схема - жертвата не просто губи пари, а остава и с дълг. Това е психологически удар - престъпникът “заключва” жертвата в сценарий “спешност или тайна”, обещава “защита” и “връщане на парите след операцията”. Най-често се подлъгват доверчиви хора, обикновено жертвите са възрастни, от значение е и финансовата грамотност.

Полагаме усилия на три фронта: обучение в банките, реакция на СДВР на място и незабавни действия от прокуратурата. Банките са първата линия на защита, затова обучението на служителите е ключово. Имаме случаи касиери да звънят и да спасяват спестявания в последната минута. Това трябва да стане практика. Призовавам: ако видите човек на гише, който е нервен, трепери и говори “с полицай”, сигнализирайте.

- Само след четири месеца еврото ще бъде въведено у нас. Наблюдават ли се вече престъпни схеми, свързани с този процес?

- Да, и това беше очаквано. При всяка голяма промяна престъпността търси пролуки. България влиза в еврозоната на 1 януари 2026 г. Най-често измамниците използват паниката и дезинформацията - звънят по домовете като “служители”, предлагат да обменят пари или да “помогнат” при смяната на валута. Това е 100% измама. Истината е проста: обмяната ще става само чрез банки, официални обменни бюра и пощенски клонове. Никой служител не идва у дома да “събира” или “обменя” левове.

- Престъпленията на т. нар. имотна мафия също са във фокуса на СРП. Колко са делата, по които работите? Опишете профила на извършителите, които успяват да подмамят възрастните и болни граждани? Какво трябва да знаят хората, за да не станат жертви на имотната мафия?

- По тази линия на работа натискаме с пълна сила. Работим по десетки преписки за имотни измами. Профилът? Умни циници, хора със знания в правото и нотариалните процедури - престъпници в костюми. Смесват фалшиви пълномощни и лични карти, подставени лица, “брокери без офис”, понякога и подкупени “помагачи”. Жертвите най-често са възрастни, самотно живеещи, хора в уязвимо здраве. Универсалният антидот е превенцията. Затова никога не подписвайте нищо извън нотариална кантора, не давайте оригинал на лична карта и нотариален акт, говорете с близките си - мълчанието е кислородът на измамата. Необходима е двойна проверка в Имотния регистър и консултация с адвокат при всяко “изгодно” предложение.

- Може ли човек, чийто имот е взет от имотната мафия, да си го върне?

- Може, но процесът е дълъг и труден. Нужно е съдът да обяви сделката за нищожна, а това изисква да се докаже фалшификация на подпис, пълномощно, самоличност или измама, сделките се атакуват, вписвания се заличават, а имотът се връща. Трудността е времето и веригите от прехвърляния - често има последващи продажби, “кухи” фирми, опити за прикриване. Нашата роля е да направим необходимото, за да се наложат бързо възбрани, запори, забрани за разпореждане. Времето е решаващо - колкото по-рано се подаде сигнал, толкова по-голям е шансът имотът да бъде върнат. Прокуратурата е на страната на гражданите - няма да ги оставим сами в този ад.

- Преди дни станахме свидетели на поредната жестока катастрофа в София. Тъй като при нея има убит човек, тя се разследва от СГП, но в СРП са делата за шофиране под въздействието на алкохол и наркотици. Как да се реши проблемът с тестовете за наркотици, които понякога са фалшиво положителни. При вас има ли такива случаи - тестът е показал наркотик, книжката на водача е отнета, а впоследствие кръвният тест показва, че няма дрога?

- Има такива случаи и това трябва да се поправи. Бързият тест е полезен, но окончателната дума трябва да има лабораторията. Само така ще има баланс - безопасност на пътя, но и защита на невинните. Затова настояваме за 48-72 часа максимум за лабораторен анализ и двуфазен протокол (отнемане на книжка само при положителен полеви тест + клинични признаци - например разширени зеници, неадекватно поведение). Ще настояваме Министерството на здравеопазването и МВР да изготвят официален списък с лекарства, които дават фалшиво положителни резултати, за да се избегнат грешки. Никой невинен не бива да губи книжка заради дефектен тест.

- Защо райският газ не попада сред наркотиците, за които се тестват шофьорите. Точно при тази много тежка катастрофа в София стана ясно, че шофьорът Виктор буквално е “летял” по булеварда, а в колата е открит флакон с райски газ.

- Защото диазотният оксид не е включен в списъците по Закона за контрол върху наркотичните вещества. Народното събрание отхвърли подобно предложение през 2024 г. Това не значи, че е безобиден: той замъглява разсъдъка и координацията. Проблемът е, че полевите тестове не го улавят, а клиничното доказване изисква друг подход. В Наказателния кодекс има текстове за алкохол и наркотици, но не и за т.нар. упойващи газове. Това е пропуск, който вече доведе до трагедии. Имаме случаи, при които след катастрофа са откривани флакони с райски газ. За съжаление, законът изостава, но не бива да чакаме следващата трагедия, за да реагираме адекватно. Решението е въвеждане на състав “управление на МПС след употреба на упойващи газове” със стандартизирана процедура за доказване. Това ще даде възможност на органите да реагират адекватно и ще има превантивен ефект.

- Продължава ли разпространението на райски газ сред напълнолетните въпреки законовата забрана? Сякаш не е трудно в София младеж да си набави райски газ, наркотик или някакъв вейп? Така ли е?

- Да, за съжаление, разпространението на райски газ продължава и това е тревожно. Най-често достъпът е чрез онлайн магазини и обекти около училища. Това е тревожно, защото райският газ не е безобидна “мода” - той замъглява съзнанието, нарушава координацията и води до рисково поведение.

Макар да не предизвиква класическа физическа зависимост като наркотиците, може да доведе до психологическа зависимост, а при честа употреба причинява сериозни увреждания на нервната система.

Законът в сегашния си вид не е достатъчен - санкционира продажбата на непълнолетни, но не обхваща добре онлайн търговията и агресивния маркетинг към младежите.

Затова подготвяме предложения за: криминализиране на употребата, разпространението и търговията с райски газ за цели, различни от медицински и хранително-вкусови, и предвиждане на по-тежки наказания за разпространение около училища и младежки пространства.

Като прокурори и родители сме категорични: няма да позволим децата да бъдат пазарна ниша. Децата не трябва да бъдат оставяни сами срещу агресивен пазар, който търси печалба за сметка на тяхното здраве. Райският газ е реална заплаха за тяхното здраве и живот, а нашата цел е да затворим всяка пролука в закона и да осигурим ефективен контрол.

CV