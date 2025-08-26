4 дни вместо 5 на работа, но по-важно е тя да не е 5 за 4

В Гърция ще правят експеримент - хората да работят 4 вместо 5 дни, за да имат повече време за децата и семейството.

Като идея звучи чудесно - особено ако е поднесена в някой ленив летен следобед. Че кой не си мечтае за още и още свободно време.

Разбира се, онези, които ще засегне реформата в южната ни съседка, ще трябва да работят по 10 вместо по 8 часа на ден. Стига да издържат, едва след това ги чакат екстрите с по-високо заплащане.

Впрочем много хора в последните пет години предпочитат хоум офиса и работят в гъвкав режим според ангажиментите им с децата, с възрастните роднини или с втори трудов договор. Не е толкова далеч времето, когато все по-голяма част от бизнеса ще разчита на гъвкавото работно време. Защото логично ще очаква, че когато работниците са в добра кондиция след повече свободно време, ще дават максимума от себе си и на работното си място. Тогава и двете страни ще са доволни.

В крайна сметка не е важно дали човек ще работи 4 вместо 5 дни. Стига да не работи 5 за 4, защото тогава никакво гъвкаво разписание няма да го спаси от уволнение.

