ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нанков: Няма вече управленци от инфлуенсърски тип ...

Времето София 23° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/21177855 www.24chasa.bg

4 дни вместо 5 на работа, но по-важно е тя да не е 5 за 4

960
В Гърция обсъждат дали да въведат 4-дневна работна седмица в някои сектори на икономиката. Законопроектът носи името “Справедлив труд за всички” СНИМКА: Пиксабей

В Гърция ще правят експеримент - хората да работят 4 вместо 5 дни, за да имат повече време за децата и семейството.

Като идея звучи чудесно - особено ако е поднесена в някой ленив летен следобед. Че кой не си мечтае за още и още свободно време.

Разбира се, онези, които ще засегне реформата в южната ни съседка, ще трябва да работят по 10 вместо по 8 часа на ден. Стига да издържат, едва след това ги чакат екстрите с по-високо заплащане.

Впрочем много хора в последните пет години предпочитат хоум офиса и работят в гъвкав режим според ангажиментите им с децата, с възрастните роднини или с втори трудов договор. Не е толкова далеч времето, когато все по-голяма част от бизнеса ще разчита на гъвкавото работно време. Защото логично ще очаква, че когато работниците са в добра кондиция след повече свободно време, ще дават максимума от себе си и на работното си място. Тогава и двете страни ще са доволни.

В крайна сметка не е важно дали човек ще работи 4 вместо 5 дни. Стига да не работи 5 за 4, защото тогава никакво гъвкаво разписание няма да го спаси от уволнение.

Повече по темата четете тук.

В Гърция обсъждат дали да въведат 4-дневна работна седмица в някои сектори на икономиката. Законопроектът носи името “Справедлив труд за всички” СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Редакционни

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: И по смърт в морето ли искаме да сме първи, както на пътя